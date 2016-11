Freibrief für Handel in Schüttorfer Innenstadt

Schüttorf. Wie steht es um den Einzelhandel in Schüttorf und vor allem – wie kann die Innenstadt wieder gestärkt werden? Diesen Fragen gingen Vertreter der Stadtverwaltung, eines Planungsbüros und rund 35 interessierte Bürger am Mittwochabend in der Alten Kirchschule nach. Sie diskutierten über das neue Einzelhandelskonzept, das die Stadt hat entwickeln lassen und das seit seiner ersten Vorstellung im Sommer weitergeführt wurde.

Hoffen auf Wiederbelebung der Innenstadt

Schon zu Beginn der Diskussion wurde deutlich, dass die Bürger sich von diesem Konzept eine Wiederbelebung der Innenstadt erhoffen, vor allem die Ansiedlung von neuen Geschäften in den heute leerstehenden Räumen. Dieter Salewski, Bauamtsleiter in Schüttorf, sagte aber klar: „Dieses Konzept soll nur einen Rahmen geben. Investoren können darin sehen, was sie an welcher Stelle in der Stadt realisieren können – und was eben nicht. In der Innenstadt soll weiter so ziemlich alles möglich sein.“

Kritisiert wurde von einigen Bürgern, dass sie im Vorfeld der Konzeptentwicklung nicht gefragt wurden, was sie an Einkaufsmöglichkeiten für die Stadt gern hätten. „Eine Umfrage, was sich die Bürger wünschen, bringt keine Investoren“, sagte Carita Pech vom Stadtentwicklungsbüro Cima aus Lübeck, die das Konzept erstellt hat. „Zahlen, die vielleicht eine Versorgungslücke zeigen, können da eher helfen.“ Stadtdirektor Manfred Windhaus wurde im Verlauf des Abends noch deutlicher: „Wir werden mit dem Konzept keine Werbung für Ansiedlungen machen. Wir geben nur Richtlinien vor.“

Komplexe Regelungen für Ansiedlungen

Wie komplex das Thema der Ansiedlungen von Einzelhandel ist, wurde an dem Abend deutlich. Zum Beispiel dürfen sich in Schüttorf als Grundzentrum (um entsprechend die Grundversorgung der Einwohner zu sichern) nicht alle Arten von Handel niederlassen beziehungsweise laut Konzept nur bis zu einer bestimmten Größe. Mehr als 800 Quadratmeter Fläche dürfen es nicht sein – das schließt zum Beispiel Möbelhäuser aus. Bei Anfragen von Investoren müssen diese außerdem die „Verträglichkeit“ ihres Projekts mit den bestehenden Geschäften nachweisen, also ob ein neuer Laden mit bestimmter Ausrichtung anderen die Kunden wegnimmt. Schüttorf steht mit seinem Angebot an Waren laut Konzept „ganz ordentlich“ da. Mehr als 91 Prozent der Kaufkraft bleiben in der Stadt.

Schutz für Innenstadt und Vechtezentrum

Für die Erstellung des Konzepts wurden zunächst die bestehenden Geschäfte erfasst, diese haben auch Bestandsschutz und können in ihrem Angebot nicht eingeschränkt werden. Die Innenstadt von der Föhnstraße über den Markt bis zum Ende der Steinstraße stuften die Entwickler als „schützenswert“ ein, hier darf und soll sich jede Art von Handel ansiedeln können. Und auch das Vechtezentrum gehört als Ergänzung zu dem geschützten Bereich. Dies stieß bei den Zuhörern am Mittwochabend auf Unverständnis. Auch die Erklärung der Stadtverwaltung, dass es nach ihrem Informationsstand rechtlich nicht anders möglich sei, da das Zentrum an die Innenstadt grenzt, beruhigte die Gemüter kaum.

Einschränkungen fürs Vechtezentrum

Die Sorge, dass das Vechtezentrum weiter wachsen und so noch mehr Einkaufswillige aus der Innenstadt locken könnte, war bei den Bürgern groß. Dieter Salewski versuchte zu beruhigen: „Mit dem Konzept, das wir hier haben, schränken wir das Vechtezentrum sogar ein.“ Rechtlich sei es nicht mehr möglich, das zu reduzieren, was auf dem Gelände bereits angeboten werde. „Indem dort nicht noch mehr entsteht, wird die Innenstadt geschützt“, führte Salewski die Absichten der Stadt aus.

Als konkrete Beispiele nannte er die Ansiedlung eines Schuhladens, die die Betreiber des Vechtezentrums gern auf ihrem Gelände hätten. „Da haben wir uns gewehrt, weil das der Innenstadt nicht gut tun würde. Und wir werden das auch weiter tun.“ Außerdem sei diskutiert worden, den Verkauf von gesundheitlichen Produkten am Vechtezentrum zu ermöglichen, da dort auch einige Ärzte ansässig sind. So könnte sich dort ein Sanitätshaus ansiedeln. „Es würde aber zum Beispiel Optiker dort erlauben. Und diese haben wir in der Innenstadt“, meinte Salewski.

Das Einzelhandelskonzept soll nun im Planungs- und Umweltsausschuss am 14. Dezember erneut diskutiert werden.