Freiwillige sammeln in Samern zwei Hänger mit Müll

Samern. Die Gemeinde Samern und ihre Natur erstrahlen in neuem Glanz. Verantwortlich dafür sind 50 freiwillige Helfer, die am Sonnabend am „Tag der sauberen Landschaft“ bei Wind und Wetter die Umwelt von Müll befreit haben.

Ausgestattet mit Warnwesten, Eimern und Greifarmen sind am Sonnabend zahlreiche Kinder mit ihren Eltern gemeinsam zum Müllsammeln in Samern angetreten. Hintergrund der Aktion war der alljährliche „Tag der sauberen Landschaft“, der seit Anfang der Jahrtausendwende mittlerweile fest im Terminkalender der Gemeinde verankert ist. Organisiert wurde die gemeinnützige Aktion wieder einmal vom Gemeinderat und der örtlichen Jägerschaft.

Karte

Viele Kinder unter den Helfern

Ortsbürgermeister Marco Berning und die Stellvertreterin Karin Bookholt fanden am Treffpunkt beim Dorfgemeinschaftshaus trotz des regnerischen Wetters eine hoch motivierte Truppe vor. „Besonders freut uns, dass über die Hälfte der anwesenden Helfer Kinder sind, denn Umweltbewusstsein fängt im Kindesalter an“, sagte Berning zur Begrüßung, ehe die einzelnen Sammelgruppen loszogen, um in ihre jeweiligen Einsatzgebiete auszurücken.

Unter der Mithilfe etlicher Treckergespanne wurden im Ort die Grünflächen, Gräben und Wegesränder von Unrat und Müll befreit. Einige Aktive machen bereits seit Jahren mit, aber „es sind auch viele neue Gesichter dabei“, sagte Bookholt erfreut. Bei der gemeinsamen Aktion gehe es neben dem Aufräumen auch darum, die Dorfgemeinschaft zu stärken, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin weiter. Aus diesem Grund stünde im Anschluss als Belohnung eine warme Erbensuppen in Arnolds Bauernhofcafé für die Helfer bereit.

Kuriose Funde

Mehr als drei Stunden sammelten Groß und Klein im Ort den achtlos weggeworfenen Müll der Passanten. An den Bundes- und Hauptstraßen in Samern gab es dabei auch einige Kuriositäten zu entdecken. So entdeckten einige Kinder Luftmatratzen, Windeln und Fußbälle. Anderorts wurden Autoreifen, Flaschen und Plastikmüll gefunden. „Man wundert sich jedes Jahr aufs Neue, was die Leute alles in der Umwelt entsorgen“, stellte Berning verärgert fest. Bereits einige Tage vorher hatten sich Senioren getroffen, um erste Vorarbeiten zu erledigen.

Zwei große Treckeranhänger haben die Freiwilligen am Ende der Aktion mit Müll füllen können, obwohl lediglich drei Stunden lang gesammelt worden ist.

„Wir hoffen, dass sich das Umweltbewusstsein der Leute verbessert“, erläuterte Berning. Bis dahin sei der „Tag der sauberen Landschaft“ in Samern auch weiterhin sinnvoll und erforderlich. Und so wird wohl auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam Müll gesammelt – im besten Fall deutlich weniger als in diesem Jahr.