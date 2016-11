Frischer Saft, Wein und Kuchen

Wilsum.Trotz nasskalten Wetters mit Nieselregen konnten die Organisatorinnen zahlreiche Besucher begrüßen, die sich von der Vielfältigkeit und dem Wert der beliebten Frucht überzeugen ließen.

Besondere Aufmerksamkeit zog dabei die Apfelpresse auf sich, die nahezu pausenlos frischen Saft produzierte. Zuvor hatten verschiedene Interessenten ihre heimischen Früchte bei den Landfrauen abgegeben. Nun wuchteten die fleißigen Helferinnen eine Kiste nach der anderen in den Schredder, um die zerkleinerten Äpfel dann in die Presse zu geben. Ein Ballon im Inneren des Geräts füllte sich anschließend mit Wasser, drückte die geschredderte Apfelmasse an die runde Außenwand und presste damit die Flüssigkeit heraus. Auf diese Weise kamen etliche Gläser und Flaschen mit frischen Saft zusammen.

„Aus einem Kilo Äpfel entsteht etwa ein halber Liter Saft“, erklärten die Landfrauen. Rund eine Tonne der Früchte wanderte so im Laufe der Zeit durch Schredder und Presse. Doch nicht nur Apfelsaft und -wein gingen über die Theke. In der Scheune lockte vor allem der Duft von selbst gebackenem Apfelkuchen und leckeren Pancakes die Gäste herbei. Auch die Kinder kamen hier auf ihre Kosten: entweder durch das Ausmalen von Apfelmotiven oder durch das Kurbeln der „Zaubermaschine“. Letztere entkernt den Apfel und schneidet ihn in eine Spirale, zur weiteren Verwendung beim Kuchenbacken.

„Äpfel sind heimische Früchte und wichtig für die Ernährung“, erklärt Elisabeth Magritz vom Vorstand der Wilsumer Landfrauen. Ob Boskoop, Gravensteiner, Ingrid-Marie oder Cox Orange – gerade für Kinder sei es interessant, die in der hiesigen Region gedeihenden Sorten zu entdecken. „Die Leute sollen einfach Lust auf Äpfel bekommen“, fasst Magritz das Anliegen des Festes zusammen.

Rund 20 Landfrauen waren im Einsatz und bescherten den Besuchern ein paar kulinarisch-gesellige Stunden. Und schon jetzt steht fest: Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage des Apfeltags in Wilsum geben.