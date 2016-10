gnNordhorn. Zu einem in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Erlebnis gestaltete sich das Konzert des noch „jungen“ Nordhorner Männerchors. Bei der Auswahl der Lieder hatte Chorleiter Raymond Breukers auf Stücke aus dem traditionellen deutschen Liedgut für Männerchöre völlig verzichtet. Was der Nordhorner Männerchor am vergangenen Sonnabend im Konzert- und Theatersaal präsentierte, sollte bewusst völlig anders klingen, als man das häufig von Männerchören gewohnt ist. Es war ein fröhliches Konzert in lockerer Atmosphäre vor nahezu ausverkauftem Haus.

Der Abend begann mit der „Friedensvision“ von M.A. Charpentier. Dem folgte ein breites und auch buntes Programm unter dem Titel „Mit Liedern um die Welt“, das mit dem „Traum von Amsterdam“ startete. Geerd Johannink, Friedhelm Müller und Werner Ickerott waren die Vorsänger bei dem flotten Seemannslied „Santiano“. Mit der grausigen Ballade von „Stenka Rasin“ begeisterte dann Werner Ickerott mit seiner sonoren Bassstimme das Publikum. Zwischenstation für die drei nächsten Lieder war jetzt Amerika. Geerd Johannink sang den Erfolgssong von John Denver „Take me Home, Country Roads“.

Karte

Von Udo Jürgens wurde das bekannte Lied „Ich war noch niemals in New York“ in einer besonderen Bearbeitung, zweistimmig und vierstimmig, vorgetragen. Der Kultsong der „Schürzenjäger“, „Sierra Madre del Sur“, wurde von Gerd Ahuis eindrucksvoll gesungen.

Wolfgang Ziegemeyer, der das Lied des inzwischen 85-jährigen Freddy Quinn „Unter fremden Sternen“ gefühlvoll intonierte, führte das Publikum über den Pazifik nach Hongkong. Bei dem anschließenden neapolitanischen Dauerbrenner „Funiculì Funiculà“ klatschten zahlreiche Zuhörer den Refrain rhythmisch mit und „erkämpften“ sich mit anhaltendem Beifall eine erste Zugabe vor der Pause.

Tonangebend war bei diesem Konzert die junge Quinte Breukers aus Losser, die alle Lieder gekonnt am Flügel begleitete. Humorig und souverän führten Geerd Johannink und Reinhard Seinen durch den Abend. Gut vorbereitet stellten sie abwechselnd die einzelnen Lieder und Solisten vor.

Die besonderen Leistungen des Dirigenten, der viele Lieder für den Männerchor umgeschrieben hat, verdienten viel Applaus. Auch der ausgewogene Gesamtklang des Chores war seiner Führung zu verdanken. Die von Raymond Breukers bearbeiteten Oldie-Version erklangen auf besondere Weise. Dabei ermutigte er immer wieder einzelne Chorsänger zu solistischen Auftritten.

Die zweite Hälfte der Konzertreise führte nach Österreich ins Land der Operette. Gestartet wurde mit dem schmissigen „Fliegermarsch“ von Dostal. Bei der folgenden Liebeserklärung an Wien zeigte der sehr engagierte Dirigent, dass er seine mehr als 50 Männer auch bei Pianotönen im Griff hat.

„Wien, du Stadt meines Lebens“ wurde von dem großen Chor sehr emotionell dargebracht. Einen weiteren Höhepunkt des Konzertes erlebten die Zuhörer mit dem bekannten Lied „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“. Rudolf (Rudi) Böhmer sang als Solist alle drei Strophen im unverwechselbaren Dialekt und bekam hierfür intensiven Applaus.

Danach folgte die Geschichte einer jungen, rassigen Frau mit beachtlichen Fähigkeiten: Der Chor sang in rasch wechselnden Tempi von der „Juliska aus Budapest“. Genauso eindrucksvoll gelang auch das nächste Lied von Emmerich Kálmán mit dem Eingeständnis „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“.

Der österreichische Komponist Sieczynski hat viele Wiener Lieder geschrieben. Ein Lied, ebenfalls eine Liebeserklärung an Wien, ist ihm besonders gut gelungen: „Wien du Stadt meiner Träume.“ Chor und Klavier haben auch diese bekannten Zeilen „Wien, Wien, nur du allein“ mit viel Gefühl gemeistert.

Passend zum Abschluss des Konzerts erklang das Lied von Ralph Benatzki. „Lasst uns Abschied nehmen mit lächelndem Gesicht“ aus dem „Weißen Rössl“.

Nach minutenlangem Applaus und Standing Ovations veranlasste das Publikum die Männer nach dem gelungenen Konzert noch zu drei Zugaben.