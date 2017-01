Frühere Ergotherapieschule soll Wohnungen weichen

Bad Bentheim. Weiterer Abriss in der Burgstadt: Nach den Beginn der Abbrucharbeiten der Gaststätte Kerkhoff-Neesen in Gildehaus, soll nun bald die ehemalige Berufsfachschule für Ergotherapie an der Diana, Ecke Funkenstiege in Bad Bentheim dem Erdboden gleichgemacht werden.

Wie der erste Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens den GN auf Nachfrage mitteilte, hat die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft des Landkreises und der Stadt Bad Bentheim das Grundstück vom Landkreis Grafschaft Bentheim gekauft. „Dort sollen Wohnungen entstehen. Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit den Planungen vorankommen“, berichtete Heinz-Gerd Jürriens. Die Berufsfachschule für Ergotherapie ist bereits 2013 in ihre Räume im Alten Amtsgericht an der Schüttorfer Straße eingezogen, zuvor war sie auch einige Zeit an der Brennereistraße in Bad Bentheim untergebracht.

Karte

Kaiserhof: Auch ein weiteres Bauobjekt wird von den Bad Bentheimern mit Argusaugen beobachtet, der Kaiserhof im „Bahnhofsviertel“. „Hier sind wir mit der Änderung des Bebauungsplans jetzt auf der Zielgeraden“, sagte Heinz-Gerd Jürriens.

Geplant ist es, die Fassade des einstigen Hotels zu erhalten und dahinter einen Neubau zu errichten. Auf der Nordseite des ehemaligen Prachtbaus sollen dann eine Kindertagesstätte und mehrere Wohnungen entstehen. Die Räumlichkeiten des eigentlichen Kaiserhofs wird vermutlich eine Steuerkanzlei beziehen. Auch hier erwartet der erste Stadtrat größere Entwicklungen für 2017.

Vor wenigen Wochen wurden die Fenster und Türen des Gebäudes mit Brettern verriegelt. Zuvor standen Tür und Fenster noch offen. „Das dient zum Schutz. Nachts haben sich im Gebäude Leute aufgehalten. Das musste ein Ende haben. Schließlich ist das sehr gefährlich, das Gebäude ist baufällig“, erklärt Jürriens.