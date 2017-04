Frühlingsfest Uelsen begeistert mit Vielfalt

Uelsen. Während Sonne und Kinder um die Wette strahlten, hatten die ansässigen Geschäftsleute alle Hände voll zu tun: Besser hätte es für die Werbegemeinschaft „Uelsen aktiv“ nicht laufen können. Das herrliche Wetter zog am Sonntagnachmittag nämlich tausende Besucher auf das Frühlingsfest.

Fritz Baumann, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft und seine Mitstreiter aus dem Organisationsteam hatten im Vorfeld für den passenden Rahmen gesorgt: Die Geschäfte öffneten von 14 bis 18 Uhr, zahlreiche Aktionen und Attraktionen wurden angepriesen und stimmige Livemusik ließ Frühlingsgefühle aufkommen. Familien, Freundeskreise und Nachbargemeinschaften konnten so gut gelaunt über die bunte Flaniermeile durch den Ortskern schlendern.

Karte

Schon am Vormittag stieg mit dem Motorradgottesdienst der erste Höhepunkt des Tages, doch auch am Nachmittag sollte es für die Besucher nicht weniger interessant werden: Während die Erwachsenen in den Geschäften und an den Ständen verweilten, stürzten sich die Kleinen auf die Hüpfburgen und Karussells. Das Kinderschminken musste zwar kurzfristig abgesagt werden, doch als Ersatz sprang ein Straßenkünstler ein, der mit kreativen Kunstwerken aus Luftballons verblüffte. Das Krokodil „Schnappi“ sorgte für Begeisterung und beim Bullriding gab teils spektakuläre Abgänge zu sehen.

Bereits zum zwölften Mal hatte der MSC Niedergrafschaft zusammen mit der Werbegemeinschaft zum Bobby-Car-Rennen eingeladen. Mit Tempo fuhren die Kinder durch den Parcours und ließen sich am Ende gebührend feiern. Ebenso aktiv war der Oldtimerclub Niedergrafschaft, der einige alte Traktoren ausstellte und der Verein Kultmobile Grafschaft Bentheim, der seine Schmuckstücke gekonnt in Szene setzte.

Auch der karitative Aspekt kam am Sonntag nicht zu kurz. Die Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule verkauften Kaffee und Kuchen für den guten Zweck. Wem dies nicht reichte, der wurde auf der Foodmeile fündig: Dort wurden nicht nur kühle Getränke, sondern, auch deftige Speisen angeboten.

Optische Höhepunkte lieferten die Motorradfreunde Uelsen, die nach einer gemeinsamen Ausfahrt geschlossen durch den Ort zurück zum Festplatz fuhren und die niederländische Musikkapelle Bloas Brothers, die im Gleichschritt durch die Straßen marschierte. Die „Line Dancer“ steppten auf der Mühlenstraße und präsentierten ihr Hobby.

Auch die Uelsener Ortsverbände der Feuerwehr und des Roten Kreuzes waren vor Ort, informierten und zeigten ihre neuen Einsatzfahrzeuge. So bot das Frühlingsfest in Uelsen am Ende des Tages nicht nur für die Besucher und Geschäftsleute einen Mehrwert, sondern auch für gemeinnützige Vereine.