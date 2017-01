Fünf Täter schlagen auf drei Männer in Meppen ein

Meppen.gn Fünf Täter hatten bereits am Montag, dem Zweiten Weihnachtstag, gegen 5.20 Uhr in der Herzog-Arenberg-Straße vor der Geschäftsstelle der Meppener Tagespost in Meppen auf drei Männer eingeschlagen. Zwei Männer, 24 Jahre und 28 Jahre alt, wurden laut Polizei grundlos von den unbekannten Tätern angegriffen, geschlagen und am Boden liegend gegen Kopf und Körper getreten. Ein 38-Jähriger, der den beiden Männern zur Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls angegriffen, zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten. „Die drei Opfer wurden durch die Angriffe erheblich verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlungen begeben“, teilte die Polizei jetzt mit. Der 24-Jährige hat bei der Körperverletzung mehrere Zähne verloren.

Karte

Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt in Richtung Hubbrücke. Zeugen, die zum Tathergang oder zu den geflüchteten Tätern sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter Telefon 05931 9490 zu melden.