GN-Kinderseite: Coole Giraffen, zickige Zebras

Nordhorn. „Tuishi pamoja“ – sprich: Tuischi pamodscha – ist Swahili. Das ist eine Sprache, die die Menschen in Ostafrika sprechen. Übersetzt bedeutet das: Wir wollen zusammenleben. „Tuishi pamoja“ ist der Titel eines Musicals, das die Mädchen und Jungen der Grundschule Blumensiedlung in Nordhorn vorbereiten.

Das Besondere daran: Sämtliche Schüler machen mit. Alle haben eine Rolle. Alle singen bei mindestens drei Liedern mit. Für so ein großes Projekt braucht es natürlich viel Vorbereitung. Schon seit Beginn des Schuljahres wird geprobt. Die Mädchen und Jungen tanzen, singen, bauen das Bühnenbild und haben auch das Plakat gestaltet. Neben den Kindern und Lehrern helfen auch viele Eltern mit. Geleitet wird das Projekt von Heike Berlage und Katrin Matzkeit. Für die Musik ist Rob Zieverink von der Musikschule zuständig.

Anderssein ist kein Problem

Und darum geht es in „Tuishi pamoja“: Das kleine Zebra Zea und das Giraffenkind Raffi treffen sich eines Tages. Zunächst mögen sie sich nicht, weil sich auch ihre Herden nicht besonders gut miteinander verstehen. Die Giraffen sind sehr lässig und cool, die Zebras gelten als zickig und arrogant. Zea und Raffi werden trotzdem Freunde. Ihnen ist es egal, dass einer gepunktet ist und der andere gestreift. Sie sind neugierig aufeinander und verstehen, dass der andere anders ist.

Bis zur Aufführung des Musicals gibt es noch viel zu tun. Die Lieder können die Kinder schon auswendig. Nun proben sie in Kostümen ihre Tänze. Die Musik kommt von der Band-AG der Grundschule. Bei einem Projekttag im Januar sind erstmals alle Beteiligten aufeinandergetroffen und haben so richtig verstanden, wie die einzelnen Szenen zusammenpassen. Denn neben den Giraffen und Zebras gibt es in der Savanne noch jede Menge weiterer Tiere.

„Tuishi pamoja“ wird am Freitag, 12. Mai, um 10 Uhr und um 17 Uhr im Konzert- und Theatersaal Nordhorn aufgeführt.