GN-Party: Alte Weberei wird zum Tanztempel

Nordhorn.gn Eine lange Partynacht zum Abfeiern und Abtanzen versprechen die Veranstalter vom Kulturzentrum Alte Weberei und das Nordhorner DJ-Team „Stagediver“. Das sind die DJs Stefan Sligtenhorst und Jörg Vischer, die der Oldie-Disco bereits in 2013 eine leichte Verjüngungskur verordneten, die auch ein jüngeres Publikum anziehen sollte. Ein gegenüber den früheren Ausgaben etwas verändertes Musikprogramm mit einigen „flotten und aktuellen Titeln“, die vielfach aus der Disco- und Clubszene der 1990er und 2000er Jahre stammen, soll die GN-Party auch 2016 zu einem ganz besonderen Event machen. „Volle Kanne Licht und Lautstärke bis zum Anschlag“, aufregende Videoprojektionen und eine großartige Licht- und Lasershow von Lichtmeister Niklas Denneburg werden die Alte Weberei in einen heißen Tanztempel verwandeln.

Auf dem Plattenteller drehen sich die von den GN-Lesern auf www.gn-online.de/disco gewählten Top 40 aus 400 Songs Hits. Im Anschluss legen Sligtenhorst und Vischer dann aktuelle Top-Ten-Hits nach Wunsch auf. Auf einem Laptop stehen den DJ’s und Besuchern dafür mehr als 11.000 Titel zur Verfügung. Damit dürfte eine „lange Disconacht“ gesichert sein. In diesem Jahr können die Teilnehmer 14 Preise gewinnen. Der Hauptpreis ist ein IPad Air!

Der Eintrittspreis beträgt acht Euro. GN-Card-Inhaber erhalten zwei Euro Rabatt. Karten gibt es unter www.gn-ticketshop.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten am Coesfelder Hof 2, im Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße 27 in Nordhorn, bei Georgies, beim VVV-Stadt- und Citymarketing, sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir zwei mal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 15. November an unter 0137 9792323 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „GN-Party“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.