GN up Patt: Auf den Spuren des Bentheimer Goldes

Bad Bentheim. Auf der rund 13 Kilometer langen Wanderroute ist das „Bentheimer Gold“ ein ständiger Begleiter. Die ersten Sandsteinspuren sind bereits kurz nach dem Start an „Franzosenschlucht“ an der B 403 zwischen Bad Bentheim und Schüttorf sichtbar. Auf dem Höhenkamm führt die Route zunächst Richtung Suddendorf. Anschließend geht es im Flachland wieder in Richtung Bad Bentheim. Dabei gibt die Landschaft auch immer wieder den Blick auf das Wahrzeichen der Stadt, die Bentheimer Burg, frei.

Karte

Grundlage für den Wanderweg ist das Wegenetz der Grafschafter Spurensuche. Entsprechend gut ist auf der gesamten Strecke die Beschilderung samt Kilometerangaben. Zwischendurch kann man sich aber auch auf seine eigenen Fährten begeben, um der Geschichte des Sandsteins in der Obergrafschaft näher zu kommen. So führen Abstecher zum Sandstein-Museum unterhalb der Burg und zu „Schlüters Kuhle“. Die Geschichte des Sandsteinabbruchs ist dort gut dokumentiert. Auch rund um die Freilichtbühne ist die Vergangenheit als Steinbruch noch hautnah erlebbar. Dort ist auch noch eine kleine Abbruchstelle zu besichtigen.

Ein Teil der Strecke verläuft auf dem „Töddenweg“. Eine alte Handelsroute, die von Oldenzaal über Gildehaus, Bad Bentheim und Schüttorf bis nach Osnabrück führt. Die Tour bietet neben einer abwechslungsreichen Landschaft auf den erhöhten Passagen auch immer wieder einen weiten Blick ins Münsterland – und kann auch mit weiteren Wanderrouten in der Obergrafschaft kombiniert werden.

