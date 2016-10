GN up Patt: Neue Wanderserie auf GN-Online

gn Bad Bentheim. Als roter Faden für „GN up Patt“ dient das Wanderwegenetz „Spurensuche“,das seit dem Herbst des vergangenen Jahres das Kreisgebiet von Emlichheim im Norden bis Schüttorf im Süden durchzieht.

Interaktive Karten zeigen auf GN-Online jeweils die gewanderten Routen. Dort sind auch viele Fotos der Wanderstrecken und Erläuterungen zu finden.

Karte

Die erste Wandertour hat Hinnerk Schröer Ende September ins Gildehauser Venn geführt. Das Naturschutzgebiet gehört zu den landschaftlich reizvollsten Gebieten in der Obergrafschaft. Es ist ein Eldorado für Liebhaber von Flora und Fauna. Wanderer haben auf diesen Routen der „Spurensuche“ die Möglichkeit, die Naturregion im Dreiländereck zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden zu erkunden.

Am Rande des Venns gibt es zwei Aussichtsplattformen. Von dort lässt sich die abwechslungsreiche Landschaft besonders gut überblicken. Vom westlichen Aussichtsturm lässt sich sogar ein Blick auf die Bentheimer Burg erhaschen. Foto: Hinnerk Schröer

In Sachen Streckenlänge sind Wanderer dabei flexibel. Spaziergänge oder zwei- bis dreistündige Ausflüge – etwa zehn Kilometer – sind ebenso möglich wie Ganztagestouren über 25 und mehr Kilometer. Bei der Wahl der Route helfen verschiedene Hilfsmittel: Wanderer können sich auf Kartenmaterial in klassischer oder digitaler Form via Smartphone verlassen. Man kann sich aber auch ohne Karten auf den Weg machen. Denn die Routen sind mit Schildern und Wegtafeln in verschiedenen Farben gut gekennzeichnet.

Die Wanderrouten im Gildehauser Venn sind sehr gut ausgeschildert. Bei der „Spurensuche“ in der Obergrafschaft gibt es immer wieder Knotenpunkte. Durch das Wegenetz haben Wanderer auch die Möglichkeit, sich spontan zwischen verschiedenen Zielen und Routen zu entscheiden. Foto: Hinnerk Schröer

Auf eine bestimmte Jahreszeit sind Wanderer ebenfalls nicht festgelegt. Das Gildehauser Venn hat zu allen Jahreszeiten seinen Charme. Besonders schön ist aber die Farbenpracht im Herbst.