Gabriel warnt vor Verzögerung des Brexits

Kuwait.dpa Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat vor einer Verzögerung des Brexits durch die für Juni geplante Neuwahl in Großbritannien gewarnt. „Wir müssen zügig voranschreiten“, sagte Gabriel bei einem Besuch in Kuwait. Der Verhandlungsprozess dürfte nicht in die Länge gezogen werden. Gabriel wertete die vorgeschlagene Neuwahl auch als Zeichen dafür, dass die Entscheidung aus der EU auszutreten für Großbritannien mehr interne Schwierigkeiten als Verbesserungen mit sich gebracht habe. Premierministerin Theresa May hat die Neuwahl für den 8. Juni angekündigt.