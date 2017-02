Genossen eröffnen Traditionskneipe wieder

Uelsen. In der Schankstätte „Zur guten Quelle“ der Familie Rosenthal am Markt 10, wurde zwei Generationen lang in Uelsen mit einem Bier in der Hand über Gott und die Welt geredet und das Dorfleben gepflegt. Vor 25 Jahren kam dann das Aus. Adolf Rosenthal, der letzte Wirt der 1912 gegründeten Kneipe, stellte den Betrieb ein. Im Erdgeschoss des Hauses zog der Geschenkeladen „Cadeau“ ein. Nach einem Brand im Dezember 2015 stand das denkmalgeschützte Gebäude dann leer.

„Wir hatten große Sorge, dass ein Investor trotz des Denkmalschutzes einen Weg findet, das Haus wegzureißen. Also haben wir uns im Ort überlegt, was wir dagegen machen können“, sagt Genossenschaftsvorstand Holger Holsmölle im ehemaligen Schankraum. Die Antwort auf die Frage kam schnell. „Schon lange beklagen sich viele Uelsener, dass uns eine richtige Kneipe fehlt. Uns kam die Idee, sie in dem Haus unterzubringen und so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“, erzählt Holsmölles Ehefrau Friederike Klever.

Karte

Um alle interessierten Uelsener direkt miteinzubinden, gründete das Ehepaar mit elf Mitstreitern eine Genossenschaft zur Wiedereröffnung und dem Betrieb der Gaststätte. „Das ist im Genossenschaftsverband Weser-Ems bislang einmalig. Aber unser Business-Plan war schlüssig und wir konnten die Genossenschaft registrieren“, erzählt Holsmölle. Mitmachen kann jeder Interessierte, der das Eintrittsgeld von 250 Euro bezahlt. Je Anteil sind zudem 750 Euro fällig. „Folgekosten entstehen danach nicht mehr. Jeder, der schon immer sagen wollte, dass er eine Kneipe hat, sollte mitmachen“, sagt Holsmölle. Bis zur Eröffnung rechnet Klever mit Gesamtkosten von 250.000 Euro, darin inbegriffen ist der bereits erfolgte Kauf der Immobilie. Die Sanierung ist vor Kurzem angelaufen. Die verrosteten Stahlträger unter dem Erdgeschossboden wurden bereits erneuert. In Kürze sollen die Sperrholzbretter darüber einem Holzdielenboden weichen.

Das alte Klavier im Treppenhaus soll künftig bei Konzerten genutzt werden, sagt Holger Holsmölle.

„Die Immobilie an sich hat bereits viel Charme. Bei der Einrichtung wollen wir behutsam vorgehen, damit der Charakter erhalten bleibt“, erklärt Klever. Nach der Fertigstellung soll im Erdgeschoss wie einst der Schankraum untergebracht sein. Zu essen wird es nur Kleinigkeiten geben. „Der Fokus liegt klar auf gutem Bier“, erklärt Holsmölle.

Der linke der beiden Durchgänge zur Treppe wird wieder zugemauert und stattdessen ein neuer Durchgang im Hinterbereich geschaffen. Die nachträglich eingezogenen Wände im ehemaligen Tanzsaal im 1. Obergeschoss werden eingerissen. Dort soll ein Raucherbereich entstehen. Um die Brandschutzauflagen zu erfüllen, wird im Hinterhof eine Außentreppe angebaut. Der Zugang wird über die Toilette im 1. Obergeschoss erfolgen, die entfernt wird. Die WCs im Hof bleiben erhalten. „Das trägt zum Flair der Schankstätte bei“, meint Holsmölle. Was mit den weiteren Räumen im Haus geschieht, hält die Genossenschaft sich bewusst offen. „Wir wollen zunächst eröffnen und sehen, wie das ,Rosenthal‘ angenommen wird.

Künftig sollen in der Kneipe Musikabende und andere Veranstaltungen organisiert werden. „Es geht letzten Endes darum, dass das ,Rosenthal‘ mit Leben erfüllt wird“, sagt Klever. Angepeilt ist es, dafür einen Pächter einzustellen. Gewinne sind hingegen eher Nebensache. „Wenn sich die Schankwirtschaft selbst trägt, sind wir zufrieden“, erklärt Holsmölle.

Mehr Details über die Genossenschaft und das Lokal gibt es im Internet unter www.rosenthal-uelsen.de sowie bei einer Infoveranstaltung am Sonntag, 5. März, ab 17 Uhr im ,Rosenthal‘. Fragen beantwortet Holger Holsmölle unter Telefon 05942 989900.