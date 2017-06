Geschichte geht Schülern unter die Haut

Nordhorn.gn Karin Beckmannshagen, Fachobfrau Geschichte, konnte drei betagte polnische Zeitzeuginnen mit ihren Dolmetschern begrüßen. Unter die Haut gehend berichteten sie von ihren persönlichen Schicksalen und denen ihrer Familien, die eng verbunden sind mit dem Warschauer Aufstand im Sommer 1944 und dem Erleben bzw. Überleben des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.

Nach der Niederschlagung des Aufstandes und im Zuge des Himmler-Befehls, die Stadt mit ihrer Zivilbevölkerung zu vernichten, waren Halina Brzozowsla-Zdunczyk und Barbara Pankowska mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert worden, beide Mädchen waren damals 12 Jahre alt. Die beiden Damen berichteten vor hoch konzentrierten Schülern leise und gefasst vom sogenannten Kinderblock – den Baracken, in denen sie zu Hunderten zusammengepfercht waren, von Appellen, die sie teilweise barfuß in Eiseskälte aushalten mussten, von unvorstellbarem Hunger, von Arbeiten wie dem Ausleeren der Latrinen, von Bildern und vor allem von Gerüchen, die sie bis heute in sich tragen.

Barbaras Mutter starb kurz nach der Befreiung des Lagers, sie selbst wurde von ihrem Vater in einem Waisenhaus wiedergefunden. Halina schaffte es nach Auflösung des Lagers, ihre kleine schwerkranke Schwester auf einem Tischchen bis ins 60 Kilometer entfernte Krakau zu ziehen, wo sie in die Obhut des Roten Kreuzes kamen. Auch die jüngste der drei Zeitzeuginnen, Elzbieta Podbielska, gehörte zu den „Auschwitzkindern“, aber zu den ungeborenen. Sie berichtete vor allem vom brutalen Todesmarsch, den ihre hochschwangere Mutter überlebte, weil ihr die Flucht gelang.

Nicht nur die unmittelbaren Erlebnisse im Zusammenhang mit Auschwitz beeindruckten die Schüler, sondern auch die Berichte über das „Leben danach“ – über das jahrelange Kränkeln, das Schweigen der Mutter, aber auch über glückliche Lebensläufe in harmonischen Familien. Nach ihren Berichten gingen die Zeitzeuginnen ausführlich und auch sehr persönlich auf die Fragen der Schüler ein, die sich auf familiäre Zusammenhänge, auf Details des Lagerlebens, auf die Verarbeitung der Erlebnisse, aber auch auf das Verhältnis von Polen und Deutschen heute bezogen. Sehr deutlich brachten die Damen zum Ausdruck, dass das Grauen von damals nicht ihre heutige Einstellung zu Deutschland und den Deutschen bestimme. Barbara Podbielska sah auch ihre Positionierung gegen nationalkonservative Strömungen in Polen als Teil ihrer historischen Verantwortung. Die Schüler bestätigten, dass die Teilnahme an dieser „anderen Geschichtsstunde“ für sie lehrreich und bewegend war – auch in dem Bewusstsein, dass es eine solche Gelegenheit bald nicht mehr gibt.