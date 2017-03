Gestiegene Kita-Kosten belasten Emlichheims Kasse

Emlichheim. Die Gemeinde Emlichheim erwartet für dieses Jahr höhere Einnahmen als in den vergangenen Jahren. Weil sie aber mehrere große Projekte zu stemmen hat, ist die Haushaltslage angespannt. Vor allem die Kosten für die Kinderbetreuung belasten die Gemeindekasse. Sie sind in den vergangenen zehn Jahren von 219.000 auf 874.000 Euro pro Jahr gestiegen und werden sich nach Einschätzung des stellvertretenden Gemeindedirektors Ansgar Duling in den nächsten Jahren bei einer Million Euro einpendeln.

Er stellte den Haushalt für das laufende Jahr am Mittwochabend im Gemeinderat vor. Der Etat sei – wenn auch mit viel Mühe – ausgeglichen und dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass Emlichheim ein „strukturelles Defizit“ habe. Für die kommenden drei Jahre sei mit einem Minus von einer halben Million Euro zu rechnen, kündigte Ansgar Duling an. Der Schuldenstand der Gemeinde soll Ende 2017 bei 1,4 Millionen Euro liegen (2016: 1,1 Millionen Euro). In den kommenden Jahren sei mit einem weiteren Anstieg der Schulden zu rechnen – vor allem wegen der geplanten Verlängerung der Entlastungsstraße Obenholt. Die Sprecher von CDU-, SPD/FDP- und GBF-Fraktion betonten am Mittwochabend einmütig, dieses Projekt fortführen zu wollen.

Für 2017 keine Kreditaufnahme geplant

Um künftig mehr Einnahmen zu erzielen, erhöht die Gemeinde nach sechs Jahren die Steuern. Die Grundsteuern A und B sollen um jeweils zehn Punkte auf 335 Prozent steigen. Der Gewerbesteuersatz erhöht sich ebenfalls um zehn Punkte auf 345 Prozent. Dadurch erhofft sich die Gemeinde Mehreinnahmen von 110.000 Euro pro Jahr.

Die Gemeinde will in diesem Jahr 1,7 Millionen Euro für Investitionen ausgeben. Weil sie noch Geld aus dem Vorjahr übrig hat und über den Verkauf von Baugrundstücken voraussichtlich einiges an Einnahmen erzielt, ist für 2017 keine Kreditaufnahme geplant. Größter Posten ist der Bau der katholischen Kindertagesstätte „Regenbogen St. Joseph“, der im vergangenen Sommer begonnen hat. In diesem Sommer soll die Einrichtung für bis zu 80 Kinder eröffnet werden. Das Projekt schlägt in diesem Jahr mit 900.000 Euro zu Buche. Für die Erschließung des Neubaugebiets „Rakers“ und die Teilerneuerung der Aatalstraße sind 410.000 Euro vorgesehen.

Die Ratsmitglieder verabschiedeten den Etat einstimmig. Das Zahlenwerk sende positive Signale, meinte Arne Helweg (CDU). Mit der Steuererhöhung habe seine Fraktion zwar Bauchschmerzen, die Anhebung der Sätze falle aber moderat aus und sichere die Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Dass der Haushalt ausgeglichen sei, zeige, dass Emlichheim solide wirtschafte, sagte Johannes Spykman für die SPD/FDP-Fraktion. Die Steueranhebung erhöhe die Leistungsfähigkeit. Sie sei aber „keine Kuh, die man dauernd melken“ könne. Thomas Oppel (GBF) betonte, dass die Menge der Pflichtaufgaben der Gemeinde gewaltig sei und die finanziellen Spielräume sehr einenge. Er schlug vor, die Preise für Baugrundstücke moderat anzuheben. Das mache auch bestehende Immobilien in der Gemeinde attraktiver.