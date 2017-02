Gesucht: Motiv für Bentheimer Lötken 2017

Bad Bentheim. Nur zehn Sekunden dauert es, bis ein Lötken gegossen ist. Rund um das circa 35 Gramm schwere Stück aus einer Blei-Zinnlegierung ist aber einiges an Arbeit nötig, bis das Lötken als traditionelle „Eintrittskarte“ zum Bentheimer Stadtschützenfest fertig ist.

Es beginnt damit, dass das Schützenoffizierkorps, das das Fest für die Bentheimer Bürger auf die Beine stellt, sich auf die Suche nach einem geeigneten Motiv für das Lötken macht. Dabei setzen die Organisatoren ganz auf die Mithilfe der Bentheimer: „Wir brauchen Vorschläge von den Bürgern. Jeder darf etwas einreichen“, verdeutlichte Holger Walles, Kapitän der „Jungen“ im Korps. Ob als Zeichnung, Grafik oder sogar nur als Text – jeder Entwurf ist willkommen, wobei zumindest eine Skizze zum erdachten Motiv durchaus hilfreich ist.

Enger Zusammenhang zu Bentheim ist wichtig

Drei Vorgaben gibt es allerdings: Erstens sollte das Motiv im engen Zusammenhang mit Bentheim stehen. Es muss allerdings nicht zwingend eine Bentheimer Sehenswürdigkeit oder ein Bauwerk abgebildet sein. „Es gab schon ein Lötken mit den Insignien des Offizierkorps und eines mit drei Bs, die standen für Bad, Burg und Bühne und so symbolisch für Bentheim“, führte Markus Wellen vom Korps aus.

Zweitens sollte das Motiv auf eine Fläche von 40 mal 40 Millimetern passen, größer sind die Lötken nicht. Und drittens darf der Entwurf nicht zu fein gegliedert sein, damit er auch in der geringen Größe zu Geltung kommt und auch gut gegossen werden kann. Im März wählen die Offiziere ein Motiv aus. Die Entwürfe werden dabei anonym ausgehängt – allein die Idee des Vorschlags soll überzeugen.

Lötkenmeister beurteilt die Machbarkeit

Die Offiziere können dabei alle gleichberechtigt abstimmen. Nur die Stimme von Martin Quaing – Lötkenmeister von Bentheim seit 1983 – hat zusätzliches Gewicht. „Ich muss beurteilen, ob es überhaupt machbar ist“, erzählte er. Ist die Wahl getroffen, geht der Entwurf an eine Firma in Bissendorf, wo ein Konstrukteur die Gussform, Kokille genannt, erstellt. „Es ist eine aufwendige Herstellung, aber dadurch lassen sich komplexe Formen mit kleinsten Radien darstellen“, erklärte Quaing. Während die Kokillen früher von Juwelieren von Hand gemacht wurden, kommen heute sogenannte Senkerodiermaschinen zum Einsatz.

Dieses Motiv der Kronenburg zierte im Jahr 1978 das Lötken.

An vier Terminen ab dem 16. Juni werden die Lötken – wie seit 1999 üblich – öffentlich auf dem Herrenberg gegossen. „Bürger dürfen gegen eine Flasche Sekt als Spende ihr Lötken selbst gießen. Das ist immer ein sehr geselliges Ereignis“, verriet Hermann-Josef Veenker, Kapitän der „Alten“. Das erste Lötken gießt der Erbprinz.

Nach dem Gießen wird das Lötken bearbeitet

Insgesamt sind es 900 bis 1000 der kleinen Metallstücke, die als Eintrittskarte für das Stadtschützenfest gefertigt werden. Nach dem Gießen müssen die Offiziere noch ein paar Arbeitsschritte erledigen, bis die Lötken wirklich fertig sind: Die kleinen Metallstücke müssen entgratet werden; nehmen ein Bad in einer Lauge, damit sich eine schöne Patina bildet; und werden anschließend noch poliert. Den finalen Part übernehmen die Frauen der Offiziere. Sie nähen das rot-gelbe Band an das Lötken, damit es auch ordentlich und gut sichtbar befestigt werden kann. Für die Frauen auf dem Stadtschützenfest gibt es übrigens eine Rosette als Eintrittsberechtigung. Sie ziert seit einigen Jahren dasselbe Motiv wie das Lötken.

Vorschläge für das Lötkenmotiv können bis zum 8. März bei Hermann-Josef Veenker in der Goethestraße 5 in Bentheim abgegeben oder per Mail an loetkenmotiv@schuetzenfest-bad-bentheim.de geschickt werden.