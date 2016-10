Gildehaus: 600 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe

Gildehaus. Das Unternehmen „Euro Time Logistik“ mit Sitz in Gildehaus ist insolvent. Entsprechende GN-Informationen bestätigte am Mittwoch Alexander Vey von der Rechtsanwaltskanzlei Kreuznacht Rechtsanwälte, die Standorte in Meppen und Münster unterhält. Dr. Frank Kreuznacht wurde vom Amtsgericht Nordhorn zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Mit annähernd 600 Mitarbeitern ist „Euro Time“ nach eigenen Angaben einer der großen deutschen Logistiker, der sich auf die Lagerhaltung, Aufbereitung und Kommissionierung von Textilien spezialisiert hat. An drei Standorten in Bad Bentheim unterhält der Betrieb auf einer Fläche von rund 145.000 Quadratmetern moderne Distributionslager, in denen für namhafte deutsche Textileinzel- und -großhandelsunternehmen Leistungen erbracht werden.

Karte

Mehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag in den Grafschafter Nachrichten und hier im E-Paper.