Gildehaus: Eylarduswerk therapiert seit 25 Jahren

Gildehaus. „Besonders stolz sind wir als Therapeuten natürlich, wenn wir sehen, dass sich die Kinder toll entwickeln“, sagen Klaus ter Horst und Barbara Lüüs als Leiter des Therapeutischen Dienstes im Eylarduswerk. Dabei seien die Krankheitsbilder ebenso vielfältig wie die Angebote, die von Einzeltherapien mit Kindern und Jugendlichen und deren Eltern über Traumatherapie, spezielle Verhaltenstrainings, gruppentherapeutische Angebote, Spieltherapie und (Multi-)Familientherapien bis hin zur Reittherapie reichen.

Die Motivation der Kinder für eine Therapie ist oft gering. Diese ungenügende Therapiebereitschaft versuchen die Psychologen und Pädagogen durch niedrigschwellige Angebote abzubauen. So sind persönliche Besuche oder Freizeitaktivitäten Bestandteil des Konzeptes. Grundlage für die Arbeit sind die systematische Sichtweise und die Ressourcenorientierung. „Wir beziehen die Familien und die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen mit ein“, betont der Therapeutische Leiter Klaus ter Horst im Gespräch mit den GN. Die vielfältigen Angebote wurden in den vergangenen Jahren entsprechend den fachlichen Notwendigkeiten zur Betreuung der jungen Menschen im Eylarduswerk weiterentwickelt. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen sind vor der Aufnahme ins Eylarduswerk kinder- und jugendpsychiatrisch betreut worden. Die Krankheitsbilder reichen von ADHS über selbst verletzendes Verhalten, Angststörungen, das Asperger- und das Fetale Alkoholsyndrom bis zu Borderlinestörungen, Depressionen und Essstörungen. Und das ist nur eine Auswahl der häufigsten Störungen. Die Entwicklungen der Kinder, der Verlauf der Hilfen, Entwicklung und Umsetzung von Erziehungs- und Behandlungszielen werden turnusmäßig in Berichten zu den halbjährlichen Hilfeplangesprächen dokumentiert.

Stolz ist das Team, wenn sich Kinder gut entwickeln und wieder Lächeln können wie in der Spieltherapie. Fotos: privat

Als besondere Stärke sieht das Eylarduswerk das Zusammenwirken von Pädagogik, Schule und Therapie. Denn neben einer Förderschule für Emotionale und Soziale Entwicklung gehört auch eine Beratungsstelle für Betroffene von sexueller Gewalt zum Angebot. „Können wir mit den internen Ressourcen im Einzelfall nicht fachlich reagieren, dann kooperieren wir mit externen Fachkräften“, sagt Barbara Lüüs. Es gibt eine vertraglich gesicherte Zusammenarbeit mit der zuständigen Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aschendorf und Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxen in Nordhorn und Steinfurt. Als dezentraler Jugendhilfeverbund betreut, beschult und behandelt das Eylarduswerk jährlich zwischen 600 und 700 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in Wohngruppen, Betreuungsfamilien, Tagesgruppen, betreuten Wohnformen sowie mit Familienhilfen mit mehr als 300 Mitarbeitern. „Dass Psychologen in der Jugendhilfe gefragt sind, haben die Führungskräfte des Eylarduswerkes vor 25 Jahren erkannt und darauf reagiert“, erläutert Klaus ter Horst die Entwicklung. Dabei hätte es schon in den 1970er Jahren neben der Dezentralisierung der Arbeit des Eylarduswerkes die Überlegungen gegeben: Wir brauchen mehr als Pädagogik. Und gleichzeitig habe sich die Überzeugung durchgesetzt, einen internen psychologischen Dienst zu benötigen, damit wir die Kinder nicht immer zu externen Spezialisten bringen müssen. Dieses Konzept sei seinerzeit von allen Entscheidungsträgern unterstützt worden.

Puppen können in der Kindertherapie eine große Rolle spielen, um Wünsche und Sorgen auszudrücken. Fotos: privat

Heute unterstützen die neun Diplom-Psychologen im Psychologischen Dienst (PD) die Mitarbeiter der verschiedenen Arbeitsbereiche des Eylarduswerkes und fördern ihre berufliche Kompetenz. Ein wichtiges Arbeitsfeld liege dabei in der Diagnose, Beratung und Behandlung Einzelner. Die prozess- und ressourcenorientierte Diagnostik stelle die Stärken und Entwicklungspotenziale der Familien in den Mittelpunkt. Die Diagnostik gewinne im Rahmen der Ziel- und Auftragsklärung der Jugendhilfemaßnahmen immer mehr an Bedeutung. Außerdem wirken die Psychologen bei der Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit im Eylarduswerk mit. Wichtig für den therapeutischen Prozess sei dabei die Rückmeldung der Pädagogen, die im Alltag erleben, wie sich die Behandlungserfolge in der Lebenssituation des Kindes auswirken. „Wir sind und bleiben eine pädagogische Einrichtung mit starkem therapeutischen Bereich“, macht Barbara Lüüs deutlich. Deshalb sei Fortbildung ein zentrales Anliegen. Insofern stehe der psychologische Aspekt stärker im Vordergrund als der therapeutische.

In der Kunsttherapie können sich Kinder und Jugendlichen aufkreative Weise mitteilen und selbst verwirklichen. Fotos: privat

Auch sollen klassische diagnostische Instrumente auf diese Weise an die Jugendhilfe angepasst werden. Begleitet wird der Prozess, wenn nötig, durch Videoaufnahmen im Rahmen des Video-Home-Trainings oder der Video-Interaktions-Begleitung. Denn vor allem Eltern und natürlich auch die pädagogischen Mitarbeiter erkennen in solchen Filmen sehr genau, wie sie auf ihre Kinder reagieren und was sie an ihrem Verhalten ändern könnten.

Auf Fachtagen haben in den vergangenen Jahren bis zu 400 Fachleute in Gildehaus die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse untereinander diskutiert. „Im Vordergrund steht bei allen Überlegungen der Kinderschutz“, sagt Klaus ter Horst. Gerichte kämen immer häufiger zu der Überzeugung, dass Kinder in bestimmten Familien nicht bleiben könnten. Dann gehe es darum, neben den Kindern auch die Eltern im Veränderungsprozess zu begleiten. Als entscheidendes Kriterium gelte: Der respektvolle Umgang miteinander steht im Mittelpunkt.