Gildehauser O2-Kunden warten weiter auf Empfang

Gildehaus. Petra Siefert hat genug. Seit Februar kann sie mit ihrem Smartphone in Gildehaus nicht mehr telefonieren. In ihrem Haus an der Schulstraße ist der Netzempfang ihres Anbieters O2 derart schlecht, dass sie weder erreichbar ist, noch selber Anrufe tätigen kann. „Ich dachte erst, mein Handy wäre kaputt“, erzählt sie im Gespräch mit den GN. Doch auch mit einem neuen Gerät funktionierte es nicht.

Petra Siefert meldete die Problematik im Nordhorner O2-Shop. Per SMS kam die Rückmeldung, man habe das Problem erkannt und werde es schnellstmöglich lösen. „Bis heute hat sich aber nichts geändert“, klagt Siefert.

Probleme seit Mitte April

Bereits am 16. April hatten die GN über die Probleme im O2-Netz in Gildehaus berichtet. Der Telefonica-Konzern, zu dem O2 gehört, hatte auf Anfrage erklärt, dass derzeit Arbeiten an der Mobilfunkanlage in Gildehaus durchgeführt würden und die Anlage „Auffälligkeiten“ zeige, die zur Beeinträchtigung des Netzes führten. Grund für die Arbeiten ist der Abbau einer weiteren Anlage im Zuge der Netzzusammenlegung von O2 und E-Plus. Telefonica-Deutschland hatte den Anbieter E-Plus 2014 übernommen. Man sei sich sicher, die Probleme schnell zu beheben, hieß es im April. Doch verbessert hat sich die Situation nicht, viele O2-Kunden in Gildehaus klagen derzeit über die gleichen Probleme wie Petra Siefert.

Sie suchte kürzlich erneut den Kontakt zu O2, diesmal über die Kundenhotline. Dort wartete eine dicke Überraschung auf die Gildehauserin: „Ich bin nicht einmal zu einem Mitarbeiter durchgekommen. Die Computerstimme teilte mir mit, dass meine Telefonnummer nicht bekannt sei“, sagt Siefert. „Das kann ich überhaupt nicht verstehen.“

„Auffälligkeiten an der Mobilfunkstation“

Die GN fragten erneut bei der Pressestelle von Telefonica Deutschland an. „Zu unserem Bedauern zeigte die Mobilfunkstation, die bereits im April die Versorgung der abgebauten Anlage übernehmen sollte, Auffälligkeiten, die sich in temporären Beeinträchtigungen in der Mobilfunkversorgung (3G/UMTS) äußerten. Unser technischer Dienstleister hat kürzlich bei dem Versuch, die Mobilfunkstation zu entstören, Komplikationen festgestellt, sodass die ordnungsgemäße Wieder-Inbetriebnahme bislang nicht wie erwartet erfolgen konnte“, teilte eine Konzernsprecherin schriftlich mit.

Man habe nun erfahren, dass die Arbeiten, die aktuell in Zusammenhang mit der Entstörung stehen, recht umfangreich und aufwendig seien. „Somit wird die Mobilfunkstation aller Voraussicht nach erst in der kommenden Woche die gewohnte Netzversorgung zur Verfügung stellen können“, schreibt Telefonica Deutschland. Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, die den Kunden durch die Beeinträchtigungen entstünden.

Siefert droht mit Kündigung

Die Frage, warum die Nummer von Petra Siefert bei der Kundenhotline nicht erkannt worden war, beantwortete der Konzern nicht. Nur soviel: Man wolle sich zeitnah mit ihr in Verbindung setzen und nach einer individuellen Lösungsmöglichkeit suchen. Denn schriftlich hat Petra Siefert inzwischen angedroht, den Vertrag zu kündigen und die weiteren monatlichen Abbuchungen rückgängig zu machen, sollte sich an der Situation nicht schnell etwas ändern. „Es wird ja Geld abgebucht, obwohl keine Leistung erbracht wird“, begründet Siefert. „Warum soll ich dafür bezahlen?“ Eine Reaktion seitens Telefonica Deutschland gab es darauf bislang nicht. Auch die Anfrage der GN, ob eine Rückbuchung der Grundgebühr wegen Nichterbringung der Leistung möglich sei, bleibt unbeantwortet. „Ich bin über 20 Jahre Kunde bei E-Plus gewesen und war immer zufrieden. Sowas habe ich noch nicht erlebt“, klagt Petra Siefert und schüttelt den Kopf. Man darf gespannt sein, ob sich der O2-Empfang in Gildehaus ab der kommenden Woche tatsächlich wieder normalisiert.