Gildehauser Traditionsgeschäft wechselt Besitzer

Gildehaus. Der Name Hölscher & Beernink bleibt allerdings bestehen. „Das verdeutlicht auch, dass ein Teil des Geschäftes weitergeführt wird, wenn auch nicht mehr von unserer Familie“, sagte Heinz-Gerd Bökenfeld. Als seine Frau Heike Beernink-Bökenfeld im Dezember 2013 starb, wurde der Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schule, Sport, Jugend und Soziales der Stadt Bad Bentheim Inhaber des Unternehmens. „Ich bin mit meiner Arbeit aber voll ausgelastet, sodass ich das Geschäft nicht nebenbei weiterführen kann“, sagte Bökenfeld im Gespräch mit den GN.

Karte

Entwicklung hat sich abgezeichnet

Der Verkauf sei der gesamten Familie sehr schwer gefallen, allerdings habe sich diese Entwicklung bereits abgezeichnet, als Inhaberin Heike Beernink-Bökenfeld erkrankte. Umso glücklicher ist Heinz-Gerd Bökenfeld, eine Gildehauser Lösung gefunden zu haben. Thomas Malkowski, Inhaber der Firma it-malkowski, hat Wohn- und Geschäftshaus am Neuen Weg gekauft. Sein Unternehmen, bislang am Mersch ansässig, übernimmt ab 1. Oktober das Geschäftsfeld von Hölscher & Beernink, mit Ausnahme des Fotostudios. „Wir sind froh, dass ein Gildehauser Unternehmer das Geschäft weiterführt. So haben wir eine gute Lösung gefunden und vor allem auch eine unmittelbare Nachfolgenutzung“, betont Heinz-Gerd Bökenfeld.

Neustart am Neuen Weg

Im Oktober starten in den Räumen am Neuen Weg Renovierungsarbeiten, Hölscher & Beernink wird aber durchgehend geöffnet haben. Künftig wird das Sortiment auf der Hälfte der Geschäftsfläche präsentiert, die andere Hälfte des Ladens belegt nach der Renovierung it-malkowski. Der neue Inhaber Thomas Malkowski zieht außerdem Anfang 2017 mit seiner Familie in das Wohnhaus hinter den Geschäftsräumen.

Lösung für Gildehaus

„Wir haben alle ein Interesse, dass der Gildehauser Ortskern nicht weiter verödet und das bisherige Angebot weitgehend erhalten bleibt. Deswegen haben wir uns entschlossen, Hölscher & Beernink als weiteres Geschäftsfeld hinzuzunehmen“, sagt IT-Unternehmer Malkowski, der für Firmen Computer- und Netzwerktechnik sowie Telekommunikation anbietet. Wie bislang verkauft Hölscher & Beernink auch künftig Schreibwaren, Grußkarten und Geschenkartikel, bleibt Toto-Lotto-Annahmestelle und Buchhandlung sowie GN-Agentur. Passbilder sind weiterhin möglich, Fotogeschäft und Fotostudio allerdings werden aufgegeben. „Wichtig ist uns, dass das Archiv erhalten bleibt. Ein kompletter Kellerraum mit Negativen aus 60 Jahren wird im Haus weiter als Archiv genutzt“, erklärt Heinz-Gerd Bökenfeld.

Umzug

Auch für Senior-Chefin Hedwig Beernink, die bislang noch in dem Haus hinter dem Geschäft wohnt, hat sich eine gute Lösung gefunden: Sie zieht wenige Meter weiter in eine der gerade neu gebauten altersgerechten Wohnungen am Neuen Weg. „So bleiben mir die vertrauten Wege und auch die Nachbarn erhalten“, sagt die 79-Jährige. Hedwig Beernink erinnert sich gerne an ihr über viele Jahrzehnte offenes Haus und den familiären Umgang mit den Angestellten. „Bis heute frühstücken wir jeden Tag mit allen in unserer Küche, 60 Jahre lang war es für uns selbstverständlich, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem Laden und unseren privaten Räumen gibt.“

Historie

1956 hatte ihr Mann, der Fotografenmeister Alfred Beernink, eine kleine Fotohandlung mit Atelier in Gildehaus eröffnet. 1998 übernahm seine älteste Tochter Heike Beernink-Bökenfeld das Unternehmen. Alfred Beernink starb 2010. Die Großmutter von Hedwig Beernink führte bereits 1912 einen Papier- und Schreibwarenladen an der Mühlenstraße 10 in Gildehaus. Als Hedwig Hölscher und Alfred Beernink 1961 heirateten, legten sie ihre Geschäfte zusammen: Erst an der Mühlenstraße, 1983 zogen sie in das heutige Wohn- und Geschäftshaus am Neuen Weg. Auch künftig wird der Firmenname „Hölscher & Beernink“ an diese erfolgreiche Allianz erinnern.