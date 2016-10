Görges beim Turnier in Moskau im Halbfinale

Moskau.dpa Für Görges ist es die vierte Halbfinalteilnahme in diesem Jahr. Zum Auftakt der Saison hatte sich die 27 Jahre alte Schleswig-Holsteinerin in Auckland erst im Finale der Amerikanerin Sloane Stephens geschlagen geben müssen. Zudem stand sie bei den Turnieren in Nürnberg und Bastad in der Vorschlussrunde, verpasste aber jeweils den Einzug ins Endspiel.