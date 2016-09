Golf-Nachwuchs ist eine Klasse für sich

Bad Bentheim. Eine Klasse für sich war in dieser Saison das Jugendteam des Golfclubs Euregio Bad Bentheim in der Landesliga. In der zweithöchsten Spielklasse in Niedersachsen und Bremen, die in drei regionale Gruppen eingeteilt ist, hat das Team aus der Burgstadt sämtliche Konkurrenten klar hinter sich gelassen. „Die Jugendlichen haben so gut gespielt, dass ihnen der Aufstieg in die Regionalliga schon jetzt nicht mehr zu nehmen ist“, berichtet Cathelijne Lacina, die Jugendwartin des Vereins. Der Hintergrund: Während die Mannschaften in der Staffel zwei, in der die Bad Bentheimer antreten, bereits alle Spieltage absolviert haben, ist die Saison in den anderen beiden Staffeln noch in vollem Gange. Das Ergebnis des Euregio-Teams ist aber so überragend, dass in Sachen Aufstieg nichts mehr anbrennen kann.

Mit einem Durchschnitt von 68,38 Punkten (gezählt werden Schläge über Par) nach den vier Spieltagen sind die Bad Bentheimer allein auf weiter Flur. Alle anderen Mannschaften haben mindestens 130 Punkte auf ihrem Konto. Die Resultate setzten sich aus den Leistungen der einzelnen Teammitglieder bei den Spieltagen zusammen. So treten pro Mannschaft an einem Spieltag sechs Nachwuchsgolfer an, die schlechteste Schlagzahl ist das Streichresultat des Tages. Alle anderen Leistungen gehen in die Wertung ein. Die Bentheimer hatten es in ihrer Staffel dabei mit dem Golfclub Verden, dem Golfclub am Meer, dem Golfclub Thülsfelder Talsperre und dem Oldenburgischen Golfclub zu tun. Bis auf den Golfclub am Meer aus Bad Zwischenahn waren alle Vereine einmal Gastgeber eines Spieltages.

Auf den Bentheimer Grüns ging der Spieltag am 6. August über die Bühne – und wie bei allen anderen Vergleichswettbewerben hatten auch dabei die Gastgeber eindeutig die Nase vorn. „Wir haben wirklich starke Talente“, freut sich Lacina, die auch der kommenden Spielzeit in der Regionalliga mit Optimismus entgegensieht. Denn mit der Leistung aus dieser Saison hätte das Team sogar in der höheren Spielklasse vorne mitgemischt.

Von ungefähr kommen die starken Leistungen allerdings nicht. Beim Bad Bentheimer Golfclub wird die Nachwuchsförderung bereits seit mehreren Jahren groß geschrieben. So haben die Jüngsten bereits zweimal in der Woche Training beim Vereins-Professional Chris Carter. Die stärkeren Jugendlichen, die teilweise bereits in der ersten Mannschaft bei den Männern mitmischen, kommen sogar auf bis zu vier Trainingseinheiten in der Woche – zusätzlich zu ihren eigenen Spiel- und Übungsrunden.

Angeführt wird die Bad Bentheimer Jugend-Phalanx von Michael Biesik, der akutell über ein Handicap von 5,6 verfügt. Im vergangenen Jahr vollbrachte der 17-Jährige das Kunststück, sich bei der Vereinsmeisterschaft sowohl bei der Jugend als auch bei den Männern den Titel zu sichern. Außerdem sind Johann Wösting, Carl Kötterheinrich, Fryderyk Dalenbrook und Justus Wösting bereits in der ersten Männer-Mannschaft im Einsatz. Den stärksten Jugendlichen sind mit Fabian Lacina, Karmen Dalenbrook, Marcel Ewering, Olivier Lacina und Paul Kötterheinrich bereits starke Teamkollegen zwischen zwölf und 17 Jahren auf den Fersen. Und auch unterhalb des Jugendteams warten bereits die nächsten Kids darauf, eine Chance in der Jugendmannschaft zu erhalten. Nach dem 18. Lebensjahr endet die Zeit in der Jugendliga. „Es werden dann wieder gute Talente nachrücken“, ist Lacina überzeugt.

Mit dem Ligabetrieb ist der Verein erst vor drei Jahren in der Bezirksliga angefangen. Seitdem stehen bereits zwei Aufstiege zu Buche. Insgesamt sind rund 40 Spielerinnen und Spieler unter 18 Jahren beim Golfclub aktiv. Der Jüngste ist erst fünf Jahre alt. „In dem Alter kann man anfangen, wenn man versteht, dass der Schläger auch gefährlich sein kann“, sagt die Jugendwartin.