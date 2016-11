Gothic lockt schwarze Szene in die Kirche

Nortrup.dpa Dunkle Umhänge, Masken und weiß geschminkte Gesichter: Zu einem Gothic-Gottesdienst haben sich am Samstag viele Jugendliche aus der schwarzen Szene in der evangelischen Dorotheen-Kirche in Nortrup im Landkreis Osnabrück getroffen. Neben Gebeten, die auf die Gothics abgestimmt waren, gab es in der vollbesetzen Kirche Musik von der Dark-Wave-Band „The Dark Butterfly“ aus Dortmund.

Organisiert wurde der Gottesdienst vom Berufsschulpastor Uwe Brand aus Bersenbrück und Schülern aus seiner Klasse. „Viele Mitglieder der Gothic-Szene wollen sich nicht in ein Korsett zwingen lassen“, sagte Brand. Mit der Messe wolle er ihnen zeigen, dass die Kirche sich um sie kümmere. In der Dorotheen-Kirche gab es zuvor schon zwei Heavy Metal- und eine Gothic-Messe.

Karte

Die Idee zu dem Gothic-Gottesdienst sei vor drei Jahren entstanden, als ein Schüler ein Referat über die schwarze Szene hielt, berichtete Brand. Dabei sei ihm klar geworden, dass die Texte der Goth-Bands so tiefgründig seien, dass er auch einen Gottesdienst daraus machen könne, sagte der Pastor der Berufsschule Bersenbrück.

Kritische Stimmen und Proteste

Aus seiner Gemeinde habe es auch kritische Stimmen und Proteste angesichts der ungewöhnlichen Kirchgänger gegeben, sagte Brand. Insbesondere die Symbolik der Gothic- und Metal-Szene hätten die alteingesessenen Gemeinde-Mitglieder gestört. „Eine Anruferin beschwerte sich, dass die Totenköpfe sie an die Waffen-SS erinnern würden“, sagte Brand.

Der Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Bramsche, Hans Hentschel, unterstützt den von Brand und Schülern seiner Erzieher-Klasse organisierten Gottesdienst jedoch. Er sagte: „Es ist ein Angebot zum Dialog, allerdings unter dem Dach der Kirche und des Glaubens.“ Die Kirche habe den Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu predigen. Brand wehrt sich gegen Kritik. „Man tut gerade der Gothic-Szene unrecht, wenn man sie in die Satanisten-Ecke stellt“, sagte er. Sie sei vielschichtig und ästhetisch.