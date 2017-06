Grafschafter Schüler zahlen weniger für Busfahrten

Nordhorn. Der Preis für Busfahrten zur Schule schwankt in der Grafschaft gewaltig. Die Kreistagsfraktionen von CDU und SPD arbeiten deshalb seit Monaten an einem gerechteren Konzept – im Ergebnis kommt dabei eine Deckelung von maximal 39 Euro pro Monat heraus. Soweit bestand bereits Einigkeit zwischen Christ- und Sozialdemokraten.

Zuletzt hatten sich die Genossen allerdings heftig gegen einen Verwaltungsvorschlag gewehrt, der vorsah, die Eltern für bis zu 18 Monate in Vorkasse zu nehmen (die GN berichteten). Nun gibt es einen Kompromiss. Mit Mehrheit hat der Kreisausschuss am Donnerstag in seiner nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen, dass vorfinanzierte Fahrkarten ab dem neuen Schuljahr im Herbst schon ab 225 Euro zurückerstattet werden. Insgesamt gilt die Verbilligung der Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 11 in den Grafschafter Schulen – das sind etwa eintausend, falls denn alle die Busse benutzen. Fast 800, besser: deren Eltern, zahlen derzeit deutlich mehr als 39 Euro pro Monat. Für sie liegt der Ticketpreis zwischen 82 und 119 Euro.

Für die SPD ist damit der Weg frei für eine entsprechende Beschlussfassung in der Kreistagssitzung am 8. Juni. Dies erfolge „gerade im Interesse von sozial schwächeren Familien“, befindet die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Klokkers. „Jetzt wird der Kreistag beschließen, dass die betroffenen Familien mit viel geringeren Beträgen in Vorleistung treten müssen und dann abrechnen können.“

Die SPD bindet ihre Zustimmung zum Kompromiss allerdings daran, dass nach einem Jahr eine Überprüfung stattfindet, ob die anspruchsberechtigten Schüler das Angebot einer verbilligten Fahrkarte auch wirklich nutzen. Dann soll auch ermittelt werden, wie viele Schüler von den Vergünstigungsregelungen profitiert haben und ob es bei den Auszahlungsmodalitäten noch Vereinfachungsmöglichkeiten geben kann.

Andrea Klokkers machte gegenüber den GN anhand eines Beispiels deutlich, welche konkrete Verbesserung der Kompromiss bedeutet: Nach der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erstattungsregelung hätte eine Familie aus Laar, deren Kind zur Berufsschule nach Nordhorn fährt, einen Betrag von 1272 Euro für ein Jahr vorfinanzieren müssen und hätte dann nach einem Jahr und eventuell noch nach weiteren sechs Monaten nach Abzug eines monatlichen Eigenanteils von 39 Euro einen Betrag von 843 Euro erstattet bekommen.

Nun muss diese Familie nur noch für drei Monate einen Betrag von 358,20 Euro vorfinanzieren und bekommt dann kurzfristig einen Betrag von 241,20 Euro erstattet.

Fraktionschef Gerd Will hält diesen Kompromiss für „zunächst tragbar“. Er sprach von einem wichtigen Schritt für gleiche Bildungschancen, insbesondere in den ländlichen Bereichen der Grafschaft mit langen Fahrwegen.

Möglich wurde dieses Modell einer erweiterten Schülerbeförderung, weil das Land Niedersachsen mehr als 300.000 Euro und der Landkreis noch einmal 150.000 Euro beisteuern.