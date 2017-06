Granate im „Lohner Sand“ gesprengt

Lohne.gn Mitarbeiter einer Fachfirma haben am Donnerstagmittag im Naherholungsgebiet „Lohner Sand“ in Lohne eine Granate gezielt gesprengt, teilte die Feuerwehr Lohne am Samstag mit. Die Gemeinde Wietmarschen forderte die Feuerwehr an, da aufgrund der derzeitigen Trockenheit eine erhöhte Waldbrandgefahr besteht.

Die Mitglieder der Feuerwehr Lohne hielten deshalb eine Brandsicherheitswache ab, die etwa eine Stunde dauerte.

Zurzeit sondiert eine Fachfirma das Naherholungsgebiet nach Kampfmitteln.