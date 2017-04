Grenzgemeinden wollen enger zusammenrücken

Uelsen/Neuenhaus.gn Vertreter der Gemeinden Uelsen mit Halle, Neuenhaus mit Lage sowie Dinkelland mit Lattrop-Breklenkamp haben sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt. „Die Einheit des Gebietes mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten, seiner alten, attraktiven Landschaft und seinem hervorragenden Gastronomieangebot soll durch das gemeinsame Vorgehen größere Bekanntheit erlangen“, schreibt Geert Vrielmann aus Uelsen in einer Pressemitteilung.

Der Plan sei auf Initiative der Stiftung Jongkind Lattrop-Breklenkamp entstanden, deren wichtigstes Ziel es sei, kulturelle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Ort Lattrop-Breklenkamp und seinem weiteren Umfeld zu unterstützen, zu stimulieren und auszuführen. Beratungen darüber finden im Huis te Breckelenkamp statt – jenem Ort, der auch schon für Gespräche zwischen Bentheimer und Twentschen Gemeinden genutzt wurde, und zwar im Jahr 1950, als diese Gemeinden zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenkamen.

Obwohl es das Ziel ist, eine langfristige und fruchtbare Zusammenarbeit zustande zu bringen, wird zum Start die Gelegenheit ergriffen, die anstehenden Jubiläen zweier wichtiger Gebietsgenossen an beiden Seiten der Grenze zu begehen.

Zwei berühmte Söhne der Region

Im Jahre 1618, im nächsten Jahr vor 400 Jahren, wurde Johan Nieuhof in Uelsen geboren. Er war einer der bedeutendsten niederländischen Weltreisenden des 17. Jahrhunderts. Seine Arbeiten über West- und Ostindonesien und vor allem sein Bericht über die erste Gesandtschaftsreise zum Kaiser von China waren bahnbrechend und wegweisend und gelten bis heute als außergewöhnlich informativ und lesbar.

Und im Jahr 2019 ist es genau 200 Jahre her, dass der Maler Johan Barthold Jongkind in Lattrop das Licht der Welt erblickte. Jongkind gilt als einer der Wegbereiter des Impressionismus und wird nach Vincent van Gogh als einflussreichster niederländischer Maler des 19. Jahrhunderts gesehen. Die Feiern zu den beiden Jubiläen sollen durch Veranstaltungen Form annehmen. Jeder Interessierte kann dazu Vorschläge einreichen: die Gemeinden, Bürger, Vereine, Museen, Gastronomiebetriebe oder gemeinschaftliche Initiativen.

„Wenn diese Veranstaltungen die (sehr großzügigen) Anforderungskriterien erfüllen, werden sie in das Programm der Jubiläumsjahre aufgenommen“, heißt es. Damit alles in geregelten Bahnen verlaufe, sei eine Steuergruppe eingerichtet worden, an der die zusammenarbeitenden Gemeinden und die Stiftung beteiligt sind. Näheres soll am 18. April in einem Pressegespräch bekannt gegeben werden.