Grüne: Stadtentwicklung mit ökologischem Augenmaß

Nordhorn.gn Wohnungsbau, Kultur, Bildung und ökologische Stadtentwicklung sind die zentralen Themen, die sich die Grünen für das Jahr 2017 vorgenommen haben. Sie sehen die stadteigene Wohnungsgesellschaft Gewo am Zuge für die Schaffung neuen Wohnraums, legen aber neben dem Neubau Wert auf eine Stärkung traditioneller Wohngebiete.

Karte

Stadtentwicklung

„Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen. Da geht es um Neubau, aber auch um die effektive Nutzung vorhandener Bausubstanz. Alte Quartiere umzugestalten und Leerstände abzubauen ist ein wichtiges Element in der Wohnungsbaupolitik“, meint Reinhard Prüllage, Mitglied der Grünen im Stadtentwicklungsausschuss. Hier sei man mit dem Stadtumbau in der Blanke, der Quartiersentwicklung Blumensiedlung und dem in Arbeit befindlichen Wohnraumversorgungskonzept und seinen Grundsätzen auf einem guten Weg. Allerdings, sagt Prüllage, müsse sich endlich auch etwas auf der Strampelspitze tun.

Elke Liening, Sprecherin im Verkehrs- und Umweltausschuss, ergänzt: „Generell müssen wir die alten Stadtquartiere immer wieder genau in den Blick nehmen, denn oft ist hier eine Nachbegrünung notwendig, die in Zeiten steigender Sommertemperaturen eine enorm wichtige Bedeutung für ein positives Mikroklima hat.“ Erfreut sind die Grünen über den Start der Arbeitsgruppe für die Entwicklung eines Radverkehrswegekonzeptes, in der sie sich aktiv einbringen werden.

In Bezug auf das Thema Wasserstadt will die Fraktion am Ball bleiben und sich unter anderem weiter für den „Durchstich“ und den Bau einer Brücke am Ferienhauspark einsetzen. Damit wäre eine direkte Anbindung des niederländischen Kanalsystems und des Klukkerthafens über die Wasserflächen des Ferienparks und den Vechtesee an die Nordhorner Innenstadt möglich.

Bildungspolitik

„Wir halten den Vorschlag der SPD, eine Schulentwicklungsplanung durchzuführen, für sinnvoll und werden ihn unterstützen“, erklärt Mathias Meyer-Langenhoff. Dies gelte sowohl für die Grundschulen als auch für den Sek1 Bereich. Es werde darum gehen, sensibel und transparent die Entwicklung unter die Lupe zu nehmen, so sei auch aus Sicht der Grünen unter anderem die Frage zu klären wie es mit der Marienschule und auch der Montessorischule als Angebotsschulen weitergehe.

Die Nachricht über 15 weitere vom Land finanzierte Schulsozialarbeiterstellen begrüßen die Grünen, habe das Land doch damit Schulsozialarbeit als eine notwendige Landesaufgabe offenbar endlich anerkannt. „Gespannt sind wir nun, welche Schulen davon profitieren. Solange dies jedoch noch nicht für die durch kommunale Mittel bislang finanzierten Schulsozialarbeiterstellen an den vier Nordhorner Grundschulen gilt, müssen sie durch die Stadt weiterfinanziert werden“, erklärt Meyer-Langenhoff.

Kita-Gebühren

Die Senkung der Kita-Gebühren, so der Fraktionssprecher weiter, sei ein vom gesamten Rat beschlossener Schritt in die richtige Richtung gewesen. Jedoch müsse auch aus Sicht der Grünen kreativ nach weiteren Entlastungsmöglichkeiten gesucht werden.

Ebenso wichtig ist den Grünen, Kulturpolitik als Bildungsaufgabe zu sehen. „Ein attraktives Kulturangebot ist ein wichtiger Standortfaktor“, findet Heinz Albers, neu gewähltes Fraktionsmitglied, „deshalb setzen wir uns auch dafür ein, das Sommerkulturprogramm durch ein Open-air Kino zu erweitern.“