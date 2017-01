Gute Gespräche und Würstchen vom Chef

Nordhorn. Auf der Zielgeraden des Jahres haben in Nordhorn eine ganze Reihe von Sportlern die Möglichkeit genutzt, 2016 mit der Teilnahme an einem der beiden Silvesterläufe ausklingen zu lassen. Beim SV Vorwärts absolvierten rund 100 Aktive eine der drei Strecken von vier, sechs und sieben Kilometern. Am Vechtesee drehten rund 60 Läufer einige Runden auf der dortigen gut zwei Kilometer langen Strecke. Die Stoppuhr blieb dabei zumeist im Schrank. Bei lockerem Tempo blieb den Aktiven genug Luft für gute Gespräche.

Zum Austausch gab es auch nach den Läufen noch ausgiebig Gelegenheit, denn der SV Vorwärts, der Leichtathletik-Club und der Bootsclub luden die Aktiven noch zum gemütlichen Beisammensein bei alkoholfreien sowie wärmenden Getränken ein. Und am Immenweg gab‘s noch Würstchen vom Chef: Vorwärts-Vorsitzender Gerd Snieders griff zur Grillzange, um die Teilnehmer mit Würstchen zu versorgen. Die Erwärmung nach dem Lauf konnten die Aktiven sehr gut gebrauchen: Die Temperaturen bewegten sich am Mittag des Silvestertages nur knapp über dem Gefrierpunkt, dazu pfiff eine steife Brise.

Bei beiden Veranstaltungen waren auch lokale Sportgrößen dabei: So schnürten sich am Immenweg unter anderem Heiner Wilmink und auch einige Spieler der ersten Fußballmannschaft die Schuhe. Am Vechtesee drehte Topläuferin Kirsten Schnieders vom veranstaltenden LC Nordhorn ihre Runden.

Die Teilnahme an den Läufen war kostenlos. Vorwärts sammelte aber Spenden für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim. Vorstandsmitglied Holger Vos bedankte sich für die Unterstützung und berichtete von der Arbeit der Organisation, die Sterbende, Angehörige und Trauernde begleitet.