„Gute Kompromisse mit Landwirten finden“

Neuenhaus. Immer weniger, aber dafür immer größere Höfe – dieser Trend in der Landwirtschaft macht auch vor der Samtgemeinde Neuenhaus nicht Halt. Das Bild vom kleinen, familiengeführten Betrieb wird immer blasser, stattdessen prägen große, anonyme Agrarfabriken den grünen Landschaftsstreifen zwischen Lage im Süden und Georgsdorf im Norden. Wie wird sich diese Entwicklung fortsetzen?

„Die Landwirtschaft ist im Strukturwandel“, betont der Neuenhauser Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp und führt als Beispiel an: „Etliche Milchbauern haben aufgegeben oder werden noch aufgeben.“ Und auch wenn die Prognose düster ausfalle, sei die Landwirtschaft in der Samtgemeinde doch immer noch sehr ausgeprägt und ein starker Wirtschaftsfaktor, meint Günter Oldekamp.

„Gute Kompromisse sind gefragt“

Um diesen Stellenwert der Landwirtschaft zu erhalten und familiengeführten Höfen eine Perspektive für eine gesunde Entwicklung aufzeigen zu können, will die Samtgemeinde ein neues Konzept aufstellen. Es soll klar und nachvollziehbar regeln, wo in Neuenhaus, Lage, Esche, Osterwald und Georgsdorf in Zukunft noch neue Ställe gebaut werden können.

Die Wünsche und Anforderungen der Landwirtschaft sollen dabei mit den Bedürfnissen der Gemeinden unter einen Hut gebracht werden. Denn den Kommunen geht nicht nur um die Stärkung der Bauern, sondern auch um die Ausweisung von Flächen für Wohngebiete, Gewerbeansiedlungen, Tourismus oder auch Landschafts- und Naturschutz. „Gute Kompromisse sind gefragt“, ahnt Günter Oldekamp.

Änderung im Baugesetzbuch

Die Samtgemeinde hat die Planungsgesellschaft NWP aus Oldenburg mit der Erstellung dieses Konzepts beauftragt. Das Büro soll „kommunale Steuerungsmöglichkeiten von Tierhaltungsanlagen“ ausloten und hat auf diesem Gebiet bereits reichlich Erfahrung gesammelt. So hat auch Emlichheim auf die Dienste von NWP zurückgegriffen, als dort vor einigen Jahren Richtlinien für Stallbauten gefragt waren. „Emlichheim könnte Vorbild sein und Pate stehen für das Neuenhauser Konzept“, erläutert Diedrich Janssen, Raumplaner von NWP.

Er macht darauf aufmerksam, dass sich die Samtgemeinde nicht nur wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft neue Regeln geben wolle. Auch eine Änderung des Baugesetzbuchs, die im Jahr 2013 erfolgte, wirke sich auf den Bau neuer Ställe aus – davon betroffen ist vor allem die Massentierhaltung. Grundsätzlich gelte es dabei, landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltung zu unterscheiden. Landwirtschaftlich sei eine Tierhaltung nur, wenn das Futter zu mehr als 50 Prozent auf eigenen oder gepachteten Flächen hergestellt werden kann. Bei der Ansiedlung von gewerblicher Tierhaltung mit sehr großen Beständen will die Samtgemeinde mit dem neuen Konzept eine bessere Steuerungsmöglichkeit haben.

Samtgemeinde sieht sich als Partner

Einen ersten Entwurf mit möglichen freien Flächen für große neue Ställe haben das Büro NWP und die Samtgemeinde vor einigen Tagen öffentlich vorgelegt. 100 Interessierte kamen dazu in die Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule. Erster Eindruck: Berücksichtigt man öffentliche Belange und die schon bestehenden Höfe, bleibt für neue Ställe nicht mehr allzu viel Platz übrig. Die einzelnen Bereiche seien noch nicht endgültig festgelegt und müssten auch in Zukunft fortgeschrieben und angepasst werden, sagte Diedrich Janssen.

Günter Oldekamp machte klar, dass sich die Samtgemeinde als Partner der Landwirtschaft verstehe, nicht als Gegner. Deshalb seien bei der Entwicklung des Konzepts auch die Landwirtschaftskammer und das Landvolk mit an Bord, um einen Kriterienkatalog zu erarbeiten. Es gehe darum, langfristig Entwicklungsräume zu schaffen – und keine weiteren bürokratischen Hürden: „Wir wollen keine Planungskosten erzeigen oder Planungsbüros glücklich machen“, betonte Günter Oldekamp.

Wie geht‘s weiter?

Das neue Konzept soll Anfang Mai im Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Samtgemeinde beraten werden, anschließend in den nicht-öffentlichen Samtgemeindeausschuss gehen und voraussichtlich am Montag, 22. Mai, vom Samtgemeinderat beschlossen werden. In Kraft treten könnte es dann etwa im Herbst, hofft man im Rathaus.