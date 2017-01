HSG: Das Jahresendspiel ist ganz speziell

Nordhornfh . Für die HSG Nordhorn-Lingen geht es am zweiten Weihnachtstag darum, sich gegen den Dessau-Roßlauer HV (17 Uhr, Emsland-Arena) mit den letzten Zweitliga-Punkten des Jahres zu bescheren und die Bilanz auf 21:15 Punkte auszubauen. „Das ist das Ziel“, sagt Heiner Bültmann, der seinen Handballern anschließend einige freie Tage gönnt und sie am 12. Januar zum ersten Training im neuen Jahr erwartet. Der Appell des Trainers lautet daher: „Es geht darum, noch einmal alles zu mobilisieren.“

Die vergangenen Wochen haben besonders viel Kraft gekostet, da immer wieder Spieler durch Verletzung und Krankheit ausgefallen sind. Auch die Vorbereitung unter der Woche lief nicht optimal. Abwehrchef Frank Schumann verpasste wegen Rückenproblemen zwei Einheiten, sollte aber gestern wieder im Kreis seiner Kollegen trainieren. Alex Terwolbeck war zuletzt bei der 27:30-Niederlage in Hamm noch von den Nachwirkungen eines Magen-Darm-Infekts geschwächt, trainierte bis Mittwoch wieder mit den Kollegen, meldete sich dann aber wegen einer schweren Erkältung ab. „Ich bin zuversichtlich, dass er am Sonntag beim Abschlusstraining wieder dabei ist, rechnet Bültmann am Montag gegen Dessau ganz fest mit dem Spielmacher. Denn: „Alex ist zäh.“

Die Gäste sind nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge auf Tabellenplatz 13 abgerutscht. Und gerade das birgt eine Gefahr: „Die stehen mit dem Rücken zur Wand und werden extrem kämpfen“, prophezeit Bültmann, dessen Team sich noch gut an den letzten Gast erinnern dürfte, der mit einer ähnlichen Negativserie im Gepäck in Lingen antrat: Die TSG Friesenheim beendete dort Ende November eine Durststrecke von 0:6 Punkten mit einem 26:23-Erfolg.

Die HSG ist schon deshalb gut beraten, den Aufsteiger ernst zu nehmen, weil die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas in dieser Saison schon gezeigt hat, was in ihr steckt. „Ende Oktober waren alle Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte zu finden, auch Dessau“, ruft Bültmann in Erinnerung. Da ließen die Sachsen-Anhaltiner mit Auswärtssiegen in Essen und Hamm aufhorchen und fertigten Aufstiegsaspirant Eisenach mit 28:20 ab.

Die Nordhorner zogen ihr Training gestern auf 13 Uhr vor. Anschließend machten sich einige Spieler des Tabellensiebten auf den Weg nach Hause, um Heiligabend im Kreis ihrer Familien zu verbringen. Denn schon am ersten Weihnachtstag versammelt Bültmann sein Team um 16 Uhr in Lingen zum Abschlusstraining um sich. Dann liegt der Fokus ganz darauf, mit einem Sieg im Jahresendspiel den Platz im oberen Tabellendrittel zu behaupten. Zudem verweist Bültmann auf einen weiteren Grund, sich in der gut besuchten Emsland-Arena noch einmal richtig reinzuknien: „Das sind immer spezielle Spiele am zweiten Weihnachtstag.“