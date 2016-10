HSG-Handballer erwarten TV Emsdetten zum Derby

Nordhorn. Auch im fünften Punktspiel der Saison am Sonnabend (19.30 Uhr, Euregium) fehlt dem Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen sein Abwehrchef: Frank Schumann kuriert weiter seine schweren Verletzungen im Gesicht aus, im Derby gegen den TV Emsdetten hilft deshalb erneut Stephan Wilmsen in der Verteidigung. Doch auch die Westfalen müssen ohne ihren erfahrensten Handballer auskommen; Andre Kropp fehlt seit August wegen einer Oberschenkel-Verletzung. „Er ist immer noch einer der besten Kreisläufer der Liga. Beide Spieler sind für ihr Team ganz wichtig“, weiß HSG-Coach Heiner Bültmann. Ihr Ausfall ist wohl einer der Gründe, warum sowohl die HSG als auch der TVE etwas holprig in die Saison gestartet ist.

Wobei: Die HSG hat trotz 2:6 Punkten erst ein Mal deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt, das allerdings zuletzt in Hüttenberg. „Wir haben wieder zu viele Chancen nicht genutzt, vor allem aber viel zu viele einfache Tore nach Ballverlusten kassiert“, sagte Bültmann nach der Videoanalyse der Partie. Und deshalb fordert er vor dem Duell gegen Emsdetten von seinen Spielern: „Unser Rückzugsverhalten muss besser sein.“ Das Ziel: leichte Gegentreffer verhindern, die Emsdettener ins Positionsspiel bringen und dann gerade auf die Vorstöße von Mittelmann Merten Krings aufpassen. „Er geht gerne mit vollem Tempo in die Zweikämpfe und bringt dann seine Nebenleute ins Spiel“, weiß der HSG-Coach. Krings gegen die Innenblocker Asbjörn Madsen und Luca de Boer – das könnte eines der interessanten Duelle im Euregium werden.

Derbys sind immer auch Festtage für die Fans

Für beide Mannschaften stellen die Aufeinandertreffen im Zweitliga-Kalender immer etwas Besonderes dar, an Kampfgeist und Leidenschaft seiner Handballer muss Trainer Bültmann da nicht speziell appellieren. Und auch für die Fans beider Klubs ist das Derby stets ein Höhepunkt der Saison. Die HSG setzt im Euregium voll auf den Heimvorteil, hofft auf eine lautstarke Kulisse und auf eine „rote Wand“ mit möglichst vielen in rot gekleideten Zuschauern auf den Rängen. Aber auch Emsdetten kann am Sonnabend mit vielen Anhängern rechnen. „Es wird sicher wieder sehr emotional“, freut sich Heiner Bültmann. Eintrittskarten gibt es an allen Vorverkaufsstellen, in der Geschäftsstelle und an der Abendkasse sowie online unter hsgnordhorn-lingen.de