HSG: Mit bewährter Crew auf neuen Wegen

Nordhorn. 10 - 9 - 6 - 4 - 8 – in den ersten vier Jahren der eingleisigen 2. Handball-Bundesliga ging es mit der HSG Nordhorn-Lingen in der Abschlusstabelle stetig bergauf, ehe es in der vergangenen Saison einen Rückschritt gab. Vor der neuen Spielzeit, die am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim beginnt (19.30 Uhr, Emsland-Arena), sind sich Heiner Bültmann und seine Spieler daher über das Saisonziel einig: „Wir wollen besser abschneiden als vergangene Saison“, macht der Trainer klar, dass ein Platz im oberen Tabellendrittel das Ziel ist.

Doch wollen sich die Nordhorner in der 20er-Liga nicht nur am Tabellenbild orientieren. „Wir wollen jedes Spiel top vorbereitet und top motiviert angehen und uns als Mannschaft weiterentwickeln“, formuliert Bültmann weitere Vorgaben. Ein Vorteil dabei ist, dass mit Nils Meyer (Karriereende) nur ein Abgang zu verzeichnen ist und dass mit den Flügelspielern Lasse Seidel (TuSEM Essen) und Yannick Fraatz (TV Bissendorf-Holte) nur zwei Zugänge zu integrieren sind. Allerdings müssen Trainer und Spieler vor dieser Saison sehr viel investieren, um sich auf die Veränderungen einzustellen, die die neuen Regeln mit sich bringen (s. Text Seite 15).

Insbesondere der Überzahlspieler, der als sechster oder siebter Feldspieler für den Torwart eingewechselt werden kann, eröffnet den Trainern neue taktische Möglichkeiten. „Um das vernünftig spielen zu können, muss man sich intensiv damit beschäftigen“, erklärt Bültmann, „das ist etwas ganz Neues und man kann nicht einfach etwas aus der vergangenen Saison übernehmen.“ Das hatte in den Handball-Einheiten während der Vorbereitung zur Folge, dass Trainer und Spieler noch mehr miteinander sprechen, noch häufiger Videos anschauen und öfter als gewohnt Übungen für Korrekturen unterbrechen mussten. „Wir mussten uns darauf einstellen“, sagt Bültmann, „aber es macht mir und den Spielern auch Spaß, da etwas Neues auszuprobieren.“

Zweite gravierende Neuerung: Künftig gehört neben der 6:0-Abwehr eine 5:1-Formation zum Repertoire. „Es lohnt sich, da viel Zeit zu investieren, um mit einer zweiten Abwehrform die taktischen Möglichkeiten zu erweitern“, sagt Bültmann. In der 5:1-Variante können Asbjörn Madsen oder Pavel Mickal die vorgezogene Speerspitze geben. Der wuchtige dänische Kreisläufer ist perfekt, um die Passwege des Gegners zuzustellen; und da er auch den Part im Innenblock der 6:0-Abwehr beherrscht, ist auch ein schneller Wechsel zwischen beiden Varianten möglich. Linksaußen Mickal ist mit seiner Schnelligkeit und seinen antizipativen Fähigkeiten gefragt, wenn mit schnellen Ballgewinnen ein Rückstand aufgeholt werden muss.

Dass Patrick Miedema, der vom Flügel als Alternative zu Alex Terwolbeck auf die Spielmacherposition gerückt ist, den Verlust von Nils Meyer kompensieren wird, ist für Bültmann keine Frage: „Patrick wird funktionieren; da habe ich keine Bedenken.“ Allerdings werde der niederländische Nationalspieler noch einige Zeit brauchen und bekommen, „um sein Spiel zu finden“, wie der Trainer es formuliert.

Die Integration der beiden Neuen verlief wie erwartet reibungslos. Der Ex-Essener Seidel überzeugte von Beginn an mit Leistung und hoher Auffassungsgabe: „Lasse begreift schnell und passt als Typ gut in die Mannschaft“, lobt Bültmann. Fraatz, der in der Vorbereitung 17 Jahre alt wurde und daher erst bei den letzten drei Testspielen zum Einsatz kam, hat nahtlos an den guten Eindruck angeknüpft, den er schon im vergangenen halben Jahr hinterlassen hat, als er regelmäßig einmal die Woche beim Zweitligisten mittrainierte. Der Gymnasiast ist ein verheißungsvolles Talent, das Bültmann behutsam auf Zweitliga-Niveau führen will, ohne dass die schulischen Leistungen darunter leiden. „Es muss in der Schule gut laufen und er muss Spaß haben am Handball“, lautet der Rat des Trainers an den Linkshänder, der im Pokal gegen Magdeburg ein gelungenes Pflichtspieldebüt gab.

