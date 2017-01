HSG ohne Schumann zum Testspiel nach Emsdetten

Nordhorn . Knapp eine Woche nach dem Start ihrer Rückrunden-Vorbereitung steht für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Donnerstag der erste von zwei Tests an: Um 19 Uhr spielt der Tabellensiebte beim Ligakonkurrenten TV Emsdetten. „Es geht gegen den TVE und am Dienstag bei Hurry up Zwartemeer darum, nach der langen Pause schnell Matchpraxis zu sammeln und die Abläufe wieder zu verinnerlichen“, sagt Trainer Heiner Bültmann.

Erst in der Emsdettener Emshalle wird Jürgen Rooba zum HSG-Team stoßen. Der estnische Rechtsaußen war seit dem 2. Januar bis zum vergangenen Sonntag mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes unterwegs und erhielt von seinem Trainer bis Donnerstag frei. „Er brauchte eine Pause“, sagt Bültmann. Bereits seit Mitwoch trainiert Patrick Miedema wieder mit der Nordhorner Mannschaft; der Regisseur bestritt mit der niederländischen Auswahl, zu der auch die Ex-Nordhorner Toon Leenders, Bobby Schafen und Mark Bult sowie der Emsdettener Jasper Adams gehörten, einen Lehrgang in Finnland. In drei Testspielen gegen die Gastgeber gab es für das von Joop Fiege trainierte Oranje-Team zwei hohe Siege und ein Unentschieden.

In gleich beiden Testspielen der HSG Nordhorn-Lingen wird Abwehrchef Frank Schumann nicht dabei sein. Wie bereits seit Längerem geplant, wird 37-Jährige wegen einer bestehenden Hornhaut-Verletzung am Donnerstag in Dortmund noch einmal am Auge behandelt. Er fällt deshalb eine Woche aus. „Er ist aber fit und kann nach dieser Pause voll wieder einsteigen“, sagt Bültmann. Überhaupt ist der Coach mit dem körperlichen Zustand seiner Handballer zufrieden. „Sie haben gut gearbeitet und sind auf dem Level, auf dem sie zu diesem Zeitpunkt sein müssen“, lobt er. Während in den ersten Trainingseinheiten Athletik und Kleingruppenarbeit im Vordergrund standen, bezog Bültmann am Mittwochabend erstmals auch taktische Elemente im Spiel „Sechs gegen Sechs“ in sein Übungsprogramm ein.