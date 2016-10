HSG verpasst knapp den ersten Auswärtssieg

fhKonstanz. Die HSG Nordhorn-Lingen war ganz dicht dran am ersten Auswärtssieg dieser Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Doch dann hat es am Sonnabend bei der HSG Konstanz doch nicht ganz gereicht und die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann unterlag beim Aufsteiger mit 23:24 (13:13). Während die Gastgeber im dritten Anlauf ihren ersten Heimsieg bejubelten und sich mit nun 6:6 Punkten Richtung obere Tabellenhälfte orientieren, verharren die Grafschafter mit 4:8 Punkten in der unteren Hälfte.

Neun Minuten vor dem Ende schien die HSG Nordhorn-Lingen auf einem guten Weg, als Lasse Seidel zum 22:20 traf. Doch die Schlussphase ging mit 1:4 verloren – und damit auch das Spiel. Nachdem Matthias Stocker per Siebenmeter gegen Björn Buhrmester im Tor der Gäste zum 24:23 getroffen hatte, blieben den Grafschaftern noch etwa 30 Sekunden, um mit einer finalen Aktion noch einen Punkt zu retten. Bültmann nahm eine Auszeit, um sein Team einzuschwören. Doch ausgerechnet Jens Wiese verfehlte mit dem letzten Wurf das Konstanzer Tor; der Rückraumspieler war mit sieben Treffern der erfolgreichste Werfer des Spiels. Bei Konstanz traf der sechs Mal erfolgreiche Matthias Riedel am besten.