HSG vor dem Derby: Schumann meldet sich zurück

Nordhorn . Natürlich hatte er etwas Bammel, als er zum ersten Mal nach vielen Wochen im Mannschaftstraining wieder richtig zupacken musste. Immerhin war die Verletzung heftig gewesen, die sich Frank Schumann, Abwehrchef des Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen, im ersten Pflichtspiel der Saison am 27. August gegen den SC Magdeburg im Gesicht zugezogen hatte. „Die Platte im Gesicht spüre ich noch, es sind auch noch Schmerzen da“, sagt der 36-Jährige, „aber nach einigen guten Trainingseinheiten kann ich sagen: Alles ist okay.“ Der erfahrene Handballer meldet sich rechtzeitig vor dem Niedersachsen-Derby am Sonnabend (19.30 Uhr, Nordfrost-Arena), beim Wilhelmshavener HV zurück.

Seinen Trainer Heiner Bültmann freut das Comeback Schumanns: „Das ist für uns ein wichtiger Schritt – auch wenn Luca de Boer und Asbjörn Madsen ihre Sache im Innenblock gut gemacht haben.“ Die Routine des langjährigen Bundesliga-Spielers ist halt gerade in der Verteidigung nur schwer zu ersetzen. Gleichwohl setzt Bültmann seinen Führungsspieler nicht unter Druck: „Wir erwarten nicht zu viel von ihm.“

In den jüngsten Übungseinheiten mit Vollkontakt hat sich Schumann die Sicherheit für sein bekannt leidenschaftliches Abwehrspiel geholt, der „Bammel“ war schnell verflogen. „Sobald ich in den Rhythmus gekommen bin und wieder in der Deckung stand, haben die Automatismen gegriffen“, beschreibt „Schu“ seine Eindrücke aus dem Training. Die schwere Gesichtsverletzung mit mehreren Brüchen geriet da weitgehend in Vergessenheit. Und seinen ersten „Kopftreffer“ hat er auch schon hinter sich: „Das war wichtig“, sagte er, nachdem er einen Ball mitten ins Gesicht gekriegt hatte, „es ist gut zu wissen, dass alles hält.“

Frank Schumann steht vor seinem ersten Zweitliga-Einsatz, Teamkollege Lasse Seidel hingegen fällt gegen den WHV neben dem Langzeitverletzten Lutz Heiny aus. Er war im Training ungeknickt und hat sich das Sprunggelenk verletzt. Zum Heimspiel gegen seinen Ex-Klub TuSEM Essen am Mittwoch im Euregium (19.30 Uhr) will der Linksaußen aber unbedingt wieder fit sein. „Ich hoffe natürlich auch, dass er schnell wieder zurückkehrt“, sagt Heiner Bültmann. Zumal am nächsten Sonnabend in Rostock dann das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen ansteht.

In die „englische Woche“ der 2. Liga geht die HSG gut vorbereitet. Die meisten Spieler konnten in den letzten zwei Wochen ohne Pflichtspiel ihre Tanks wieder aufladen, die Nationalspieler Nicky Verjans, Jürgen Rooba und Madsen sind ohne Verletzungen von ihren Länderspiel-Reisen zurückgekommen. „Alle sind gesund“, sagt Bültmann, „allerdings hat gerade Asbjörn viele Kilometer in den Knochen. Aber das wird er gut verkraften.“ Trotzdem passt es gut, dass mit Schumann wieder ein weiterer Innenverteidiger bereit steht.