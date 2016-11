Hauptstraße 1 erstrahlt doch im Lichterglanz

Nordhorn.fsu Die Nachricht wird viele Nordhorner und Weihnachtsmarktbesucher freuen: Das Gebäudeensemble zwischen Hauptstraße und Kotthook in Nordhorn erstrahlt doch im weihnachtlichen Lichterglanz. Ab Freitagabend soll eine 500-Meter-Lichtinstallation leuchten.

Karte

Eigentlich sollten die Lichter an den Gebäuden nicht mehr angehen. Eigentümer Hans-Ewald Hungeling hatte kürzlich noch über die GN verkündet: „Ich ziehe mich von meinen vielfältigen Aktivitäten in der Nordhorner Innenstadt zurück.“ Wie es zu dem Sinneswandel des Nordhorner Kaufmanns kam, lesen Sie am Freitag in den Grafschafter Nachrichten und auch hier im E-Paper.