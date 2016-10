Heike Jacobs läuft Bestzeit beim Berlin-Marathon

Berlin. Der traditionelle Berlin-Marathon ist eine schnelle und stimmungsvolle Strecke. Das erlebten bei der 43. Auflage am Sonntag auch wieder mehrere Grafschafter Langstreckler. Allen voran Heike Jacobs vom Lauftreff des SV Olympia Uelsen: Die Niedergrafschafterin bewältigte die 42,195 Kilometer lange Strecke durch die Hauptstadt in starken 3:27:03 Stunden und nahm in ihrer Altersklasse W 45 den beachtlichen 66. Platz ein.

Nachdem die Uelserin ihre anfängliche Nervosität abgelegt hatte, fand sie ihren Laufrhythmus, der zwischen 4:40 und 4:50 Minuten pro Kilometer lag. Nach der Hälfte der Strecke (1:39:25) wurde sie zwar etwas langsamer, verbesserte jedoch ihre bisherige Bestzeit aus dem Vorjahr beim Hamburg-Marathon um fast eine Minute. „Die Mühe, pro Woche im Training 70 Kilometer zu laufen, hat sich ausgezahlt“, strahlte Heike Jacobs, die in der Jahresbestenliste des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV) in ihrer Klasse den dritten Rang einnimmt.

Karte

Ihr Marathon-Debüt erlebte in Berlin Miriam Goosmann vom SV Esche. Zweieinhalb Jahre lang hatte sie sich auf das Großereignis vorbereitet. „Ich habe mir einen Traum erfüllt“, strahlte die Niedergrafschafterin, nachdem sie ins Ziel gelaufen war, das zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule liegt. Eine Zeit von 4:07:18 Stunden ist der Lohn ihrer Mühe; mit dieser Leistung nimmt sie den 537. Platz der Klasse W 35 ein.

Der mit Abstand schnellste Teilnehmer aus der Grafschaft war Sandy de Nie, erfolgreicher Triathlet des LC Nordhorn. Er belegte mit einer Zeit von 3:09:00 Stunden den 530. Platz der Klasse M 35. Von den mehr als 41.200 gemeldeten Läuferinnen und Läufern aus 122 Nationen erreichten nur 2339 Männer und 139 Frauen das Ziel eher als de Nie. Seit Anfang Juli hatte er bei Trainingsläufen mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt. Seine angepeilte Zeit lag bei etwa 3:03 bis 3:05 Stunden. Obwohl er die Vorgabe nicht ganz erreichte, „konnte ich auf den letzten Kilometern auch noch richtig feiern“, wie er betonte. Beachtlich auch die Leistung von Alfred Harmsen: Der Langstreckler der SG Haftenkamp belegte mit 3:22:47 Stunden den 130. Platz der Klasse M 55.

Weitere Ergebnisse (bis 4:30 Stunden erfasst):

Männer: 868. Michael Zander (Neuenhaus) 3:44:28.

M 30: 1010. Jan Borker (Lauftreff Südlohne) 3:33:07; 1910 Bernhard Möddel (Lauftreff Südlohne) 4:03:47.

M 35: 3097. Derk Alken (Union Lohne) 4:25:26.

M 40: 2269. Stefan Höllmann (LT Uelsen) 3:54:09; 2274. Tim Schönfeld (Nordhorn) 3:54:18.

M 45: 1134. Werner Landwehr (LCN) 3:32:27; 1988. Ansgar Duling (Union Emlichheim) 3:51:09; 3061. Jürgen Höllmann (LT Uelsen) 4:13:20; 3262. Arnd Heinink (TuS Gildehaus) 4:18:03. 3280. Henning Wolterink (LT Uelsen) 4:18:29.

M 50: 1024. Achim Zager (Schüttorf) 3:41:33; 2110. Christian Pollak (Schüttorf) 4:06:44; 2415. Fred Knief 4:15:03.

M 55: 508. Michael Grunwald (Schüttorf) 3:47:51; 735. Gerold Grote-Wiegerink 3:58:52; 883. Helmut Holtvlüwer (beide LT Uelsen) 4:05:22.; 1050. Klaus Durschlag (Schüttorf) 4:14:48.

W 40: 460. Tanja Kuite 4:00:00; 808. Frauke Dokters (beide LT Uelsen) 4:30:18.

W 45: 696. Petra ter Haar (Neuenhaus) 4:21:28.

W 50: 504. Thea Epmann (LT Uelsen) 4:30:18.