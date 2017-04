Heimspiel für Sarah Bouwers in Emlichheim

Emlichheim. Nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, gab es viel Neues. Nicht nur die Sängerin selbst in verschiedenen Outfits, die sich höchst professionell und doch vielleicht ein klein wenig befangen auf der Bühne bewegte. Denn es war ja ein „Heimspiel“ für die gebürtige Emlichheimerin. Was sie da während des Abends vortrug, waren nicht nur musikalische Glanzlichter, sondern auch nette Episoden aus ihrem reichhaltigen Wirken nicht nur als Sängerin, sondern auch als Vocal Coach an der Düsseldorfer „Music Academy“ und aus ihren „Traumschiff“-Auftritten, vom 30. Geburtstag in der Karibik und von missratenen Gesangsschülerinnen. Und außerdem gibt es ja auch noch ihr Alter Ego als Aeva Maurelle bei der Melodic Metal Band „Aeverium“.

Aber zurück zu dem, was außerdem zu sehen war. Da beeindruckte besonders die tolle Lichtshow des Abends. Höllenrot erglänzte die Bühne, während das Trio Jassiko mit Kalman Olah (Geige), Roland Danyi (Klarinette) und Attila Székely (Piano) mit einer genialen Kammermusikversion der Ouvertüre zu Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ den Abend prächtig eröffnete. Nachtblau erfüllte den Raum, als Bouwers den zweiten Teil des Konzerts mit dem Ohrwurm „Moon River“ begann. Und so erhielt jedes der vielen unterschiedlichen Lieder des Abends sein eigenes typisches Licht. Alle Darbietungen begleitete das Trio Jassiko stilgerecht und einfühlsam. Gelegentlich wechselte Kanyi dem Charakter der Stücke entsprechend von den Klarinetten zum Tenorsaxophon. Besonders überzeugend gelangen Sarah ihre französischen Chansons, kongenial begleitet vom großartigen italienischen Gitarristen Simone Bet. Den stärksten Beifall erhielt der gemeinsame Vortrag von Zaz‘ „Je veux“. Und gut gefiel den Zuhörern auch, dass es zu Vanessa Paradis‘ „La Seine“ die Titelzeile mitsingen durfte. Das klappte dank Sarah Bouwers‘ inspirierender Anweisung wunderbar. Und noch einen anderen Song durfte das Publikum mitgestalten, die Samba „A Banda“, 1968 mit dem deutschen Text „Zwei Apfelsinen im Haar“ von France Gall in die Charts gebracht.

Karte

Während die Sängerin in dieser Weise gefühlvolle Chansons und Popsongs in bunter Mischung gekonnt präsentierte, hatte sie doch zu Beginn des Abends mit drei eindrucksvollen Fassungen von Operetten- und Musical-Hits ganz andere Seiten ihres Könnens gezeigt. Mit „Spiel ich die Unschuld vom Lande“ aus der „Fledermaus“ und Lehárs „Vilja-Lied“ hatte sie zwei Höhepunkte für Operetten-Sopran vorgetragen, die ihre stimmlichen und gestalterischen Fertigkeiten in bestechender Weise zum Ausdruck brachten. Nicht minder galt das für das anschließende „I Could Have Danced All Night“ aus „My Fair Lady“.

Als Überraschungsgast und langjähriger Weggefährte trat zwischendurch Hendrik Veldink auf die Bühne, mit dem zusammen sie Anna Depenbuschs „Tim liebt Tina“ herrlich abgestimmt gestaltete. Vervollständigt wurde die Gästeliste noch durch den Perkussionisten Bobby, mit dem sie unter anderem „All Of Me“ sang. Den Schluss des Programms bildete eine fetzige Performance von George Michaels „Freedom 90“ durch alle Beteiligten. Nach der Standing Ovation durfte das Publikum noch einmal bei „La Seine“ mitmachen.

Und es gab ein weiteres wichtiges Zwischenspiel des Abends. Andreas Kösters und Rudi Sentker dankten gemeinsam mit Sarah Bouwers Heinrich Lindemann für seine erfolgreichen Jahre als Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Emlichheim. Ihm als Vater des „Konzept Kultur“ verdankt Emlichheim seinen heutigen Rang als kultureller Brennpunkt. Ein Dank, den alle Anwesenden durch besonders herzlichen Beifall unterstützten.