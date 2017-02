Helle Kleidung kann Leben retten

Nordhorn. Die Situation kommt GN-Leserin Christel Kleine-Ruse aus Nordhorn sehr bekannt vor: Am vergangenen Sonnabend wurden zwei Fußgängerinnen, die einer Kloatscheetergruppe angehörten, auf einer unbeleuchteten Straße von einem Auto erfasst. Die beiden Frauen verletzten sich bei dem Zusammenstoß, die 19-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock (die GN berichteten).

Als Christel Kleine-Ruse den Artikel über den Unfall am Montag in den GN las, kommen bei ihr Erinnerungen hoch: Vor nicht allzu langer Zeit waren ihr ebenfalls Kloatscheeter beinahe vors Auto gelaufen. Erst im letzten Moment entdeckte sie die Fußgänger. „Sie waren sehr dunkel gekleidet“, erinnert sie sich im Gespräch mit den GN. Die gebürtige Rheinländerin griff gestern direkt zum Telefon und rief in unserer Redaktion an. Sie hat eine dringende Bitte an Kloatscheetergruppen: „Sie sollten Warnwesten tragen, wenn sie im Dunkeln unterwegs sind – dann sind sie besser zu sehen.“ Sie wolle niemanden den Spaß verderben, Sicherheit gehe aber vor.

Auch Verkehrssicherheitsberater Edgar Eden vom Polizeikommissariat Nordhorn sind viele brenzlige Situationen zwischen Autofahrern und Kloatscheetergruppen beziehungsweise Fußgängern bekannt. Auf GN-Anfrage hat er daher folgende Tipps parat (viele davon können übrigens auch Radfahrer beherzigen):

Helle Kleidung tragen.

Hilfsmittel wie Warnwesten, Blinklichter oder Reflektoren verwenden.

Außerhalb geschlossener Ortschaften links am Fahrbahnrand laufen. Wenn es dunkel, nebelig oder regnerisch ist, hintereinander laufen.

Alkohol entbindet nicht davon, die Straßenverkehrsregeln einzuhalten. Vielmehr sollte man unter Alkoholeinfluss vorsichtiger unterwegs sein.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat überdies weitere Ratschläge. Denn selbstverständlich richten sich die Tipps nicht nur an Kloatscheetergruppen, sondern auch an Spaziergänger, Jogger und Hundehalter – kurzum an jeden, der draußen zu Fuß unterwegs ist.

Dunkle und stark befahrene Straßen meiden.

Taschenlampen setzen zusätzliche Lichtakzente – jedoch sollten keine anderen Verkehrsteilnehmer geblendet werden.

Geeignete Stelle zum Überqueren der Straßen wählen.

Kinderwagen, Rollatoren und Einkaufstrolleys mit Reflektoren versehen.

Hunde beim Spaziergang mit blinkendem oder reflektierendem Brustgeschirr oder Halstuch ausstatten.

Autofahrer können ebenfalls etwas dazu beitragen, um gefährliche Situationen mit Fußgängern zu vermeiden. Dazu zählen: