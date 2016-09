„Herrgott von Bentheim“ in neues Zuhause umgezogen

Bad Bentheim. Herrgott, was für eine Aktion! Erst zwei Wochen Vorbereitungen, dann drei Tage Schufterei und Stress für einen Umzug, wie er in 1000 Jahren wohl nur einmal zu bewältigen ist. Auf der Burg Bentheim musste das uralte Wegekreuz mit dem in (beinahe) aller Welt berühmten Namen „Herrgott von Bentheim“ seinen vertrauten Standort unterhalb des Pulverturms verlassen und in die Katharinenkirche umziehen. Zur – biblisch gesprochen – sechsten Stunde (12 Uhr mittags) war es am Donnerstag geschafft. Der steinerne Christus war im schlichten gotischen Chorraum aufgerichtet. Ohne Blasphemie darf man sagen: Am dritten Tage wieder auferstanden…

Wer die ganze Aktion miterlebt hat, konnte spüren, dass hier mehr als nur eine fast 1,5 Tonnen schwere Sandsteinskulptur aus dem 11. Jahrhundert zu transportieren war. Der wohl von ländlichen Steinmetzen vor rund 1000 Jahren aus dem harten Bentheimer Sandstein geschlagene Erlöser mit den segnend ausgebreiteten Armen ist von einer besonderen Aura umgeben. Das schlichte Wegekreuz ist Zeugnis einer längst vergangenen Zeit und einer innigen Frömmigkeit.

Stark verwittert ist der Herrgott von Bentheim. Foto: Andre Berends

Etwas von diesen Gefühlen schwang mit, als Prinz Reinhard zu Bentheim und Steinfurt, der wie seine Frau Angela den Umzug mit wachem Auge verfolgte, seufzte: „Ich wäre froh gewesen, wenn er an seinem vertrauten Platz hätte bleiben können.“ Tröstend antwortete Prinzessin Angela: „Aber er bleibt uns ja erhalten. Niemals würden wir ihn hergeben.“ So spricht man von einem lieben Familienmitglied. Und der „Herrgott von Bentheim“ ist wohl auch für die Grafschafter einer der Ihren. Sie alle dürfen beruhigt sein. Der spektakuläre Transport mit ganz unspektakulären Mitteln ist geglückt. Das kostbare Kreuz hat keine Verletzung erlitten. Jetzt steht es in der Geborgenheit der Kirche. Und eigentlich könnte man denken, dass der steinerne Herrgott mit seinem „Zuhause“ ganz zufrieden wirkt.

Zufrieden dürfte vor allem der Denkmalschutz sein, auf dessen Drängen hin überhaupt erst der Gedanke an den Umzug aufgekommen war. Zwar gilt der Bentheimer Sandstein als außerordentlich hart und widerstandsfähig, aber die Jahrhunderte sind an dem eindrucksvollen Bildwerk nicht spurlos vorüber gegangen. Weiterer Verwitterung sollte auf jeden Fall vorgebeugt werden.

Dieses Ziel ist nun erreicht. Bis dahin aber war ein schwerer Weg zurückzulegen, auch wenn die zu überwindende Entfernung nur einen Steinwurf ausmachte. Die erfahrenen und mit der Burg Bentheim aus langjähriger Zusammenarbeit vertrauten Mitarbeiter des Nordhorner Natursteinwerks Monser mussten ihr ganzes Wissen, Können und Geschick mobilisieren, um die Aufgabe zu bewältigen.

Der Herrgott von Bentheim stand zuvor auf der Burg Bentheim. Foto: Andre Berends

Sie waren durch das für normale Hebezeuge viel zu enge Burgtor eingerückt mit einem mobilen Portalkran und bunten Lastengurten, mit einem unscheinbaren, vollgummibereiften Wägelchen, Kanthölzern, massenweise alten Teppichbodenstücken, Stapeln von hölzernen Bodenplatten, Brechstangen, Keilen und Bleistreifen. Der Portalkran trat im Freien in Aktion. Für das Anheben und Aufstellen der Figur in der Kirche hatte man sich einen kleinen Kran besorgt, der sich auf Gummiketten bewegte.

Oberstes Gebot: Achtsamkeit und Sicherheit. Dem „Herrgott“ durfte kein Leid geschehen – aber natürlich auch keinem der Mitarbeiter. Das Abheben der Skulptur von ihrem Standort konnte mit Krankraft bewerkstelligt werden. Dann aber war mächtig viel Muskelkraft gefragt. Die Figur wurde auf dem zwar unscheinbaren, aber durchaus zweckdienlichen Wägelchen festgeschnallt und vorsichtig über Grasnarbe und Kopfsteinpflaster bis in die Kirche gerollt. Kommentar von Prinzessin Angela: „Das sieht aus wie auf einer Krankenbahre.“

Und wie mit einem empfindlichen Patienten ging das Monser-Team (Geschäftsführer Frank Fiss packte selbst mit an) auch mit dem „Herrgott“ um. Alle Stellen, an denen etwas drücken oder reiben könnte, wurden gepolstert. Höchste Konzentration und Fingerspitzengefühl waren angesagt, damit die Figur auf abschüssiger Wegstrecke nicht ins Rutschen kam oder an „burgtypischen“ Ecken und Kanten anstieß. Neben dem Burgherrn verfolgte auch Diplom-Ingenieur Bernhard Wilhelm Bücker von der Fürstlichen Domänenkammer den Transport, der bemerkenswerterweise ohne öffentliche Mittel finanziert wird. Das seltene Schauspiel interessierte aber auch die ganz normalen Burgbesucher. Schüler aus Georgsdorf und Greven gehörten dazu. Mit ihren Papphelmen und Schilden waren sie auf einer „Reise ins Mittelalter“ unterwegs und drängten sich nun neugierig am Emporengeländer der Katharinenkirche. Und natürlich faszinierte die Jungen der Gummiketten-Kran, der seine Spinnenbeine ausgefahren hatte, am meisten.

Wenn die Kinder eines Tages als Erwachsene wiederkommen, könnte es sein, dass sie zu ihren eigenen Kindern sagen: „Als diese Figur hier aufgestellt wurde, war ich dabei.“ Vermutlich kommt es dann den Bentheimern so vor, als habe ihr „Herrgott“ schon immer da gestanden.