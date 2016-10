Hoch zu Ross hinter der Beaglemeute

gnWietmarschen. Mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer wurde die etwa 17 Kilometer lange Strecke erstellt und mit unterschiedlichen, naturbelassenden Sprüngen versehen. Zum „Stelldichein“ um 11 Uhr auf einem der Acker an den Gewächshäusern der Familie Greiving auf dem Rükel in Lohne können Zuschauer das Spektakel beobachten.

Begleitet von den Jagdhornbläsern aus Lohne wird ab 12 Uhr der erste Teilabschnitt bis zum idyllischen Jagdschloss der Familie Merswolke in Herzford zurückgelegt. In diesem Abschnitt findet auch dieses Jahr wieder eine Schauschleppe für die Zuschauer statt. Zuschauer erhalten die genaue Information über den Ort der Schauschleppe zu Beginn der Schleppjagd. Auf diesem Abschnitt können die Hunde bei Ihrer Arbeit und auch die der darauf folgenden Reiter auf dem Ritt über dort errichtete Hindernisse beobachtet werden.

„Halali„

Gegen 13.30 Uhr wird dann das Jagdschloss der Familie Merswolke in Herzford erreicht. Nach einer kurzen Rast und Stärkung für Hund und Reiter wird dann der zweite Teil der Strecke in Angriff genommen. Gegen 15.30 Uhr werden alle Beteiligten zum „Halali“ wieder am Startpunkt auf dem Rükel erwartet. Nach der verdienten Belohnung für die Hunde in Form eines Pansen (dem sog. Curee) wird den Reitern und den Fahrern, neben dem Emblem der Bealgemeute Münsterland, ein Eichenbruch überreicht.

Im Anschluss gibt es auch in diesem Jahr ein gemütliches Beisammensein auf dem Firmengelände Greiving. Nachdem die Jagdreiter sich gestärkt haben, können auch Zuschauer gegen einen Obolus an dem Jagdessen teilnehmen. Mitfahrmöglichkeiten sind in begrenztem Umfang auf Planwagen und Kutschen möglich. Eine Platzreservierung vorab ist nicht möglich.