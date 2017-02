Hochzeit von Ottemann am Mittwoch im TV zu sehen

Nordhorn. fsu Ein ungewöhnliches Hochzeitsfest feierten Sandra und Lars Ottemann im vergangenen Sommer. Die Nordhornerin und der Schüttorfer haben an der Sendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ teilgenommen. Am heutigen Mittwoch, 22. Februar, strahlt der Fernsehsender Vox die Folge aus.

Sandra Ottemann teilt auf ihrer Facebookseite derweil mit: „Wir sind schon ganz aufgeregt und gespannt was Froonck über uns sagt, hoffentlich konnten wir ihn überzeugen und er ist milde mit uns. Wir sind schlimm aufgeregt. Und ich bin super gespannt, was alle zu meinem Kleid sagen werden.“ Die Sendung wird um 16 Uhr gezeigt. Die Wiederholung läuft am Donnerstag, 23. Februar, um 10.55 Uhr.