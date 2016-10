Hospital in Gronau plant Ausbau

pdGronau. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Struktur der medizinischen Leistungen in den Fachabteilungen des Antonius-Hospitals in Gronau deutlich verändert: Chefärzte, Betriebsleitung und Träger der Einrichtung haben gemeinsam die Weiterentwicklungen umgesetzt, die der medizinische Fortschritt mit sich bringt. Dies habe einen deutlichen Anstieg der Patientenzahl bewirkt, so das Haus in einer Mitteilung.

Karte

Viele Fachärztepraxen

Zudem hat die St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH nach eigenen Angaben sehr früh die politisch gewollte Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung forciert. Eine Vielzahl von Facharzt-Praxen wurde in den vergangenen Jahren am Krankenhaus angesiedelt. Darüber hinaus betreibt das Haus inzwischen mehrere Facharztsitze im Medizinischen Versorgungszentrum Vita in Eigenregie. Auch diese neue Ausrichtung habe den Zuspruch der Patienten erhöht, teilt das Hospital mit.

Verbesserungen notwendig

Die Auslastung – sowohl der Betten wie auch der Untersuchungsbereiche – sei inzwischen auf einem Niveau angekommen, das kaum noch vertretbar sei und umgehende Maßnahmen erforderlich mache. Dieses gelte besonders für die Arbeitssituation der Mitarbeiter.

Geschäftsführer Ludger Vormann sagte: „Da es um die Patientenversorgung geht, ist eine Anbindung beziehungsweise Erweiterung an das Bettenhaus unumgänglich.“ Das neue Gebäude wird zunächst über drei Geschosse errichtet. Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro. Die angestrebte Entlastung wird im Wesentlichen aber erst durch den zweiten Bauabschnitt erreicht, der sich nach jetziger Planung unmittelbar an den ersten anschließen soll.