Hund verhindert Vergewaltigung in Papenburg

Papenburg.gn Der Vorfall ereignete sich am Demonstrationswald an der Rheiderlandstraße in Papenburg. Eine 45-jährige Frau war gegen 10 Uhr mit ihrem Australien Shepherd am Nordufer des dortigen Sees spazieren. „Zwei auf einer Parkbank sitzende Männer sprachen sie an. Einer griff ihr an den linken Oberarm, riss sie herum und sagte ,komm ich will fi...‘“, heißt es von der Polizei. Der Angreifer wurde sofort durch den Hund der Frau attackiert und gebissen. Der Mann ließ von der Frau ab. Sein Begleiter näherte sich der Frau ebenfalls und hielt dabei einen Stock in der Hand. Sie schrie laut, sodass beide Männer die Flucht ergriffen.

Der Haupttäter wird als etwa 50 Jahre alt, sehr schlank und etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Er hatte schwarzes Haar, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Adidas Aufschrift, eine schwarze Hose und auffallend rote Turnschuhe. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der Täter müsste am linken Oberarm eine Bissverletzung davongetragen haben. Der Begleiter des Mannes wird als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er war ebenfalls sehr schlank, hatte schwarzes Haar und trug eine verwaschene hellblaue Jeans und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.