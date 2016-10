Im Tierpark wird es jetzt schon Winter

Nordhorn. Ein kalter Wind bläst durch die Grafschaft. Die Bisons suchen jedoch nicht die Nähe ihrer Artgenossen, um sich an deren Körpern zu wärmen. Stattdessen stapfen sie durch ihr Gehege und fühlen sich sichtlich wohl. „Viel wohler als an heißen Sommertagen“, erklärt Henning Kloppe, Tierpfleger im Zoo. Durch ihr dichtes Fell sind Bisons vor der Kälte geschützt. „Selbst bei heftigem Schneefall und bis zu 15 Grad unter Null können sich die Tiere ohne Probleme im Freien aufhalten.“

Ähnliches gilt für die Alpakas nebenan. Statt sich um die Kälte zu kümmern, konzentrieren sie sich auf die Futtersuche. Während ein Tier seinen langen Hals über den Zaun streckt und die Blätter von einem Gestrüpp zupft, knabbert ein anderes an einem Holzgeländer herum. Denn: Im Herbst kommen weniger Besucher in den Zoo, die die Alpakas füttern. Sie suchen deshalb ständig nach Essbarem.

Zebras schützen sich mit einem braunen Winterfell vor der kommenden Kälte im Winter. Foto: Wener Westdörp

In ihrem Becken schwimmen die drei Seehunde „Didi“, „Rita“ und „Arien“ zwischen herabgefallenem Laub umher. Neugierig werfen sie immer wieder mit ihren dunklen Knopfaugen einen Blick auf Pfleger Henning Kloppe und warten auf die Fütterung. Fressen ist im Herbst ihre Hauptbeschäftigung. Sie verzehren zwei bis dreimal so viele Fische, wie im Sommer. Eigentlich müssten sie das im Zoo gar nicht. „Sie werden schließlich regelmäßig von den Pflegern gefüttert“, sagt Ina Deiting, Pressesprecherin des Tierparks. Ihr Instinkt sagt den Seehunden jedoch, dass sie sich Winterspeck anfressen müssen, um zu überleben. Bereits jetzt wirken die Tiere füllig, doch weitere Pfunde folgen. „Im Sommer wiegt ein Seehund zwischen 70 und 90 Kilogramm. Im Winter legen sie dann mehr als 20 Kilo zu“, sagt Kloppe.

Bei den Wellensittichen steht der Nachwuchs im Fokus. In der Voliere sieht man einige der farbenprächtigen Tiere liebevoll miteinander turteln. Stille Zweisamkeit finden die Paare dabei nicht. Ihre alleinstehenden Artgenossen zwitschern ohne Pause, um potenzielle Partner von sich zu überzeugen. „Grund für die Frühlingsgefühle ist die innere Uhr der Tiere“, erklärt Deiting. Die Wellensittiche kommen aus Australien. Dort herrscht im Oktober mildes Frühlingsklima und es gibt ausreichend Nahrung: Die perfekten Bedingungen, um einen Partner zu finden und Nachwuchs zu zeugen.

Afrikanische Steppenbewohner an Kälte gewöhnt

Ebenfalls aus einem vermeintlich wärmeren Erdteil kommen die Tiere der Afrika-Savanne. Wer erwartet, dass sie an kalten Oktobertagen frieren, irrt allerdings. Die Temperaturen in der afrikanischen Savanne sinken nachts manchmal bis unter null Grad. Die Steppenbewohner sind deshalb Kälte gewohnt.

Auf dem Rücken der Nordhorner Zebras sprießen bereits die ersten feinen braunen Haare. „Das werden von Tag zu Tag mehr“, erklärt Kloppe. Zudem sind die Tiere deutlich aktiver und ruhen sich seltener im Gehege aus. Durch die ständige Bewegung halten sie ihre Körper zusätzlich warm.

Straußenweibchen „Luna“ lässt es ruhiger angehen, damit ihrem Blick nichts entgeht. Sie sucht nach heruntergefallenen Eicheln – für Strauße eine echte Delikatesse. Ihr ist der Herbst durchaus willkommen. Dem dichten Federkleid und ihren großen Füßen verdankt sie es, dass ihr die kalte Jahreszeit wenig anhaben kann. „Bei Glatteis muss sie aber in den Stall, sonst besteht Verletzungsgefahr“, betont Kloppe.

Griechische Landschildkröten in Übergangsstation zur Vorbereitung auf das Überwintern im Kühlschrank. Foto: Wener Westdörp

Die Marabus stehen oft für längere Zeit regungslos im Gehege. Beinahe scheint es, dass auch ihnen die Kälte nichts ausmacht. Doch der Eindruck täuscht. Die Vögel bekommen aufgrund ihrer schlechten Durchblutung schnell kalte Füße. Wird es besonders frostig, beginnen die Vögel damit, ihre Füße einzukoten. Das sorgt für zusätzliche Wärme. Damit ihnen die Zehen nicht abfrieren, bringen die Tierpfleger sie den Winter über sicherheitshalber in einem Stall unter.

Im Erdmännchengehege wuseln die Bewohner auch an kalten Tagen umher. Auf den ersten Blick wirken sie deutlich fülliger als im Sommer. Der Eindruck täuscht. Die Tiere haben sich keinen Winterspeck angefressen, sondern plustern sich wie Vögel auf. „Durch ihre abstehenden Haare sehen sie an kalten Tagen manchmal wie Igel aus“, sagt Kloppe.

Die Totenkopfäffchen können das nicht. Sie trotzen der Witterung, indem sie sich eng aneinanderkuscheln. Der Heizkörper im Innengehege ist momentan der beliebteste Treffpunkt, erzählt Deiting. Für sich allein haben ihn die Primaten nicht. Am Donnerstag schläft auch ein Aguti dicht an den Heizkörper gekuschelt.

Die Galloway-Rinder und Ziegen, die von April bis Oktober im Bentheimer Hute- und Schneitelwald leben sowie die Landschafe im Naturschutzgebiet Tillenberge kehren in den Tierpark zurück. Ebenfalls nicht in ihrem Gehege verbleiben die griechischen Landschildkröten. Sie werden von den Tierpflegern in einen Kühlschrank gelegt, um dort zu überwintern. Sie brauchen eine konstante Temperatur.