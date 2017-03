In Esche und Grasdorf wird sauber gemacht

Grasdorf/Esche.gn Der SSC Grasdorf 1994 hat vor einigen Tagen zum alljährlichen „Tag der Umwelt“ aufgerufen. Früh trafen sich Jung und Alt, um die Straßen- und Wegesränder im Ort von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. „Es ist jedes Jahr wieder verwunderlich, auf welche Raritäten man so stößt“, berichtete Heinrich Lefers, der für den SSC die Organisation übernommen hat. „Wir haben neben Autoreifen und Kanistern auch eine Fritteuse aus dem Graben geborgen.“ Besonders das Verpackungsmaterial von in Nordhorn ansässigen Imbissketten füllte die über 50 Säcke der 30 Sammler.

Beendet wurde die Veranstaltung, bei der die Stadt Neuenhaus die Abfuhr des Abfalls sowie die Bereitstellung von Müllgreifern und Handschuhen übernimmt, mit einem Mittagessen im Vereinsheim. Hier konnten sich alle Teilnehmer bei einem deftigen Gulasch und selbstgemachten Vanille- und Schokoladenpudding nach getaner Arbeit erholen.

Auch in Esche waren vor einigen Tagen Müllsammler unterwegs, um die Landschaft zu säubern. Unter der Leitung der Escher Jägerschaft befreiten die Teilnehmer Straßenränder vom Unrat und brachten diesen zur Mülldeponie nach Wilsum. Die Unsitte, Müll in der freien Natur zu entsorgen, führte auch in diesem Jahr bei den Teilnehmern der Aufräumaktion zu Unverständnis und Kopfschütteln.