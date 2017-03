In Osterwald wird beim Frühjahrsputz angepackt

Osterwald. Ein letzter großer Schluck Kakao, bevor es für die Kleinen rausgeht. Im Dorfgemeinschaftshaus Osterwald wird am Samstagvormittag erst einmal ausgiebig gefrühstückt. Kraft und Ausdauer sind gefragt, denn der große Frühjahrsputz im Ort steht an. „Osterwald packt mit an“ lautet der Slogan der gemeinsamen Aktion – und wie bereits in den vergangenen 16 Jahren sind unter den mehr als 250 Freiwilligen auch die Grundschüler aus dem Dorf vertreten.

Auf mehr als 33 Quadratkilometer erstreckt sich die gesamte Fläche der etwa 1200-Einwohner-Gemeinde. Klar, dass es in einem so großen Gebiet immer allerhand zu erledigen gibt. Johann Diekjakobs hat den Frühjahrsputz in seiner Zeit als Bürgermeister ins Leben gerufen. Mittlerweile hat er die Verantwortung an seine Nachfolgerin Gerda Brookman abgegeben – doch auch weiterhin aktiv mit anzupacken, ist für ihn selbstverständlich. Und so sitzt er auf dem Trecker und befestigt mit einigen Helfern Straßenränder.

Gerda Brookman ist derweil gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp unterwegs, um die Arbeiten zu koordinieren. In persönlichen Gesprächen mit den tatkräftigen Bürgern sprechen sie ihren Dank aus. „Wie selbstverständlich sich die Osterwalder für das Gemeinwohl einsetzen und die Aktion annehmen, ist bemerkenswert“, meint Günter Oldekamp.

Deutlich wird dies auch am Kindergarten: Dort sind die Jüngsten mit Schippen und Besen im Einsatz, während die Eltern die Schubkarren von A nach B bringen. Auch die Grundschüler sind mit den Lehrern längst an ihrem Einsatzort angekommen, um die Natur vom Müll zu befreien. Zu übersehen sind sie mit ihren Warnwesten und blauen Säcken nicht. Und erfolgreich sind sie auch. Die Ausbeute: ein alter Kindersitz, Autoreifen, Plastikmüll und eine Unterhose.

Ebenfalls fleißig sind die Mitglieder des Bauernmuseums. Zehn Paletten mit alten Klinkersteinen müssen gesäubert werden. Diese sollen für den Aufbau einer alten Scheune genutzt werden. Alle Steine zu säubern schaffen sie an diesem Tag zwar nicht, doch die Männer können bereits einen Großteil der Arbeit abschließen.

Im Zuge der Dorferneuerung werden die Arbeiten vorangetrieben: Eine gesponsorte Bank wird vor der Kindertagesstätte aufgebaut und eine alte Bushaltenstelle, die optisch ihre beste Zeit hinter sich hat, abgebaut. So hat Osterwald am Ende des Tages wieder einmal profitiert.