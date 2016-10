In Schüttorf bricht die „Wiesn-Zeit“ an

Schüttorf. Bayrisch wird es von Samstag, 8. Oktober, bis Montag, 10. Oktober, in Schüttorf. Dann veranstaltet „Pentagon ConZerts“ die „Schüttorfer Wiesn“. Neben der Party im Zelt auf dem Kuhm ist für Sonntag ein „Krempel Flohmarkt“ und für Montag die After-Work Party geplant. Die traditionellere Party am Freitag musste nach kurzer Zeit abgesagt werden, da es zu geringe Vorbestellungen gegeben hatte.

Einlass zur großen Party am Sonnabend ist ab 18 Uhr. Die „Outrage DJ’s“ werden die „Wiesn“ kurz darauf eröffnen. Erstmalig haben die Veranstalter die Band „Aischzeit“ aus Bayern gewinnen können. Sie stehen seit 24 Jahren auf der Bühne und waren Gäste in vielen großen TV-Sendungen wie beispielsweise „Immer wieder sonntags“ oder dem „Musikantenstadl“.

Nach dem Motto „Aus Alt macht Neu“ startet am Sonntag ab 11 Uhr der Krempel-Flohmarkt. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein für den Handballsport des FC Schüttorf 09 werden gesammelte Sachen aus Spenden oder Haushaltsauflösungen aus der Samtgemeinde angeboten und verkauft.

Am Montag, 10. Oktober, beginnt um 17 Uhr die After-WorkParty. An diesem Abend soll noch einmal kräftig gefeiert werden. Für die Musik wird DJ Billly sorgen. Kollegenrabatte und 100 Liter Freibier ab 17 Uhr sollen gute Stimmung bringen.

Restkarten gibt es noch für die Party am Sonnabend. Tickets können bis Freitag per Mail an: kontakt@pentagon-conzerts.de bestellt werden. Sie kosten 26 Euro, enthalten sind ein Sitzplatz, eine Maß Bier und das Essen pro Person.