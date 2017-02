Isterberger packen wieder kräftig an

Isterberg. In Neerlage, Wengsel und rund um den Isterberg wurde am Sonnabend kräftig geackert. Rund 60 freiwillige Helfer waren bei der Aktion „Isterberg packt an“ an verschiedenen Orten in der Gemeinde unterwegs. Dieser ehrenamtliche Arbeitseinsatz für das Gemeinwohl hat in Isterberg bereits Tradition. „Wir führen die Aktion in diesem Jahr zum zehnten Mal durch“, sagt Isterbergs Bürgermeister Günter Wilmink im Gespräch mit den GN.

Auf die Mitbürger können sich die Verantwortlichen dabei stets verlassen. Jedes Jahr stellen im Durchschnitt 60 Bürger und Mitglieder der Jugendfeuerwehr Isterberg ihre Zeit in den Dienst der guten Sache. Wenn man bedenkt, dass die Gemeinde weniger als 600 Einwohner hat, ist das eine Zahl, auf die die Organisatoren zurecht stolz sind. Der Einsatz für die Gemeinde und die Landschaft hat in dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf aber noch eine viel längere Tradition. „Es ist seit jeher üblich, dass die Bürger für Aufgaben in der Gemeinde um Mithilfe gebeten werden. Früher nannte man das Hand- und Spanndienste“, berichtet Gabrielle Feitsma, die stellvertretende Bürgermeisterin von Isterberg ist.

Karte

Die Freiwilligen stellen dabei nicht nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung, sondern auch jede Menge Gerätschaften. Ob Trecker, Anhänger, Schlegelhäcksler oder Motorsägen – am Sonnabendvormittag bestimmte der Arbeitseinsatz an vielen Straßen und Plätzen der Gemeinde das Bild. Ein wichtiger Teil der Arbeiten ist es dabei, gemeinsam die Hecken an den Straßenrändern zurückzuschneiden, aber auch Straßenarbeiten wie das Schottern von ausgefahrenen Kurven oder das Müllsammeln gehören zum Aktionstag dazu. Die Bushaltehäuschen in der Gemeinde werden ebenfalls in Augenschein genommen. Wenn dort ein neuer Anstrich fällig ist, wird diese Arbeit aber ins Frühjahr verlegt. Das gilt auch für die Arbeiten am Freiluft-Schwimmbecken, das in den Sommermonaten intensiv genutzt wird.

Dank des Einsatzes und der Tatkraft der Bürger spart die Gemeinde viel Geld. „Das sind Arbeiten, die wir sonst in Auftrag geben und bezahlen müssten. Deshalb sind die Aktionen für unsere finanzschwache Gemeinde von großer Bedeutung“, betonen die verantwortlichen Gemeinderatsmitglieder. Der finanzielle Aspekt ist dabei aber nur die eine Seite der Medaille, denn die Arbeitseinsätze haben auch für den Zusammenhalt in der Gemeinde eine wichtige Funktion. „Das ist gelebte Gemeinschaft pur“, betonen Günter Wilmink und Gabrielle Feitsma.

Die aufgestellten Tisch- und Bankreihen im Isterberger Feuerwehrhaus verraten bereits: Nach dem Arbeitseinsatz treffen sich alle Helfer zum Erbsensuppe-Essen. Die schmeckt Jung und Alt. Denn auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind am Aktionstag mit viel Elan und Einsatzfreude dabei. „Es macht viel Spaß, ich mache schon zum fünften Mal mit“, erzählt Leon, der in diesem Jahr mit seinen Feuerwehr-Kameraden eine besondere Aufgabe übernommen hat. Beim Naturschutzprojekt des Landkreises „An der Sandhaar“ sorgen die Kinder und Jugendlichen dafür, dass der Heideweiher von Ästen und Gestrüpp befreit wird. „Die Mädchen und Jungen wollen zusammen was erreichen“, sagt Gerwin Rademaker, der den Arbeitseinstaz als stellvertretender Jugendwart der Isterberger Feuerwehr leitet.