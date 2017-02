Jäger sorgen für freien Blick auf neues Zoogelände

Nordhorn. Mit Ast- und Gartenscheren ging es am Sonnabend dem Bewuchs aus Efeu am Zaun zu Leibe, zunächst im Bereich der Känguru-Anlage. Von dort wurde schnell mehr und mehr von der alten Gaststätte Borggreve sichtbar, deren Gebäude und Grundstück 2016 vom Tierpark aufgekauft worden waren.

Rückblick: Nachdem vor 24 Jahren der damalige Pachtvertrag mit Borggreve ausgelaufen war, wurde durch die Kreisjägerschaft und den Imkerverein Nordhorn im Februar 1993 ein Zaun entlang der neuen Grenze aufgebaut. Die Verkleinerung der Tierparkfläche fiel in eine Zeit, in dem der betreibende Tierparkverein wirtschaftlich stark angeschlagen war. Damals hatte der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Reinhold Gosejakob, bei einem der ersten gemeinsamen Jägerfrühstücke in der „Klosterschänke“ zu dieser Aktion aufgerufen.

Karte

Langjährige Partnerschaft

„Zoo und Jägerschaft sind seitdem eng miteinander verbunden“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Berling, selbst Jäger und am Sonnabend wie seine Jagdgenossen eifrig dabei, den Maschendraht vom Efeu zu befreien – wo auch die Astschere nicht mehr half, wurde Notfalls ordentlich gezurrt und gezerrt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Mitarbeiter des Tierparks verluden das Grün in einen Container, der anschließend mit einem Radlader abgefahren wurde. Mit dabei war auch Tierparkleiter Dr. Nils Kramer: „Diese kleine Baumaßnahme hat für den Tierpark einen hohen symbolischen Wert, stellt sie doch den großen Wert dieser langjährigen Partnerschaft erneut heraus.“ Unter anderem haben die Jäger auch beim Bau mehrerer Volieren mitgewirkt. „Durch den Blick auf das Erweiterungsgelände sehen die Besucher, dass es im Tierpark stetig vorangeht und sich ein Besuch immer lohnt – schließlich kann es dann schon wieder eine kleine Neuerung geben“, erläuterte der Zoochef, der wie die hauptsächlich grün gekleideten Helfer einen Jagdschein besitzt.

In der Schaufel des Radladers landete der vom Zaun entfernte Efeu. Foto: Hesebeck

Während der Arbeiten tauschten die Männer Erinnerungen aus: Vor Auslauf des Pachtvertrages waren hier Wildkatzen, Luchse und Wölfe untergebracht. „Ich kann mich erinnern, dass hier auch Zebras liefen“, sagte Thomas Heils, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. Für den Jäger und Vorsitzenden des Imkervereins Nordhorn, Rainer Drescher, und Berling schließt sich mit diesem Einsatz ein Kreis – sie waren schon 1993 am Zaunaufbau beteiligt. „Den ersten Schritt zur Entfernung des Zaunes zu leisten, das ist ein genussvoller Tag. Damals war das ein ferner Traum für mich“, erinnerte sich Berling. „Für den Tierpark ist die Erweiterung ein echter Glücksfall. Vielleicht kann auch das Bienenhaus davon profitieren, ein Außenstand mit Bienenvölkern wäre nicht nur für unsere Imkerlehrgänge ein tolles Anschauungsmaterial“, meinte Drescher.

Die nun sichtbare Fläche soll begradigt und später mit Rasen eingesät werden. „Auf der so entstandenen Wiese könnte dann zum Beispiel zeitweise eine Schafherde laufen, bis der Bebauungsplan konkretere Maßnahmen zulässt“, erläuterte Tierparkleiter Kramer.